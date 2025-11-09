scorecardresearch
 

Health and Fitness: पेट की जिद्दी चर्बी पिघलाएगा किचन का ये मसाला, हेल्दी डाइट संग ऐसे करें सेवन

Health and Fitness: अदरक आपका वजन भी घटा सकती है. दरअसल अदरक में कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पेट की चर्बी को जलाते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे अदरक का सेवन करके आप वजन कम कर सकते हैं.  

अदरक घटाएगी वजन (Photo: AI generated)
अदरक घटाएगी वजन (Photo: AI generated)

Health and Fitness: अदरक हर घर में पाई जाती है जिसका आमतौर पर इस्तेमाल चाय, काढ़ा में या फिर सब्जी में डालने के लिए होता है. अदरक को सुखाकर उसका पाउडर मसाले के तौर पर भी कई व्यजनों में किया जाता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अदरक आपका वजन भी घटा सकती है.

दरअसल अदरक में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट्स के साथ कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को फायदा पहुंचाते हैं जिससे आपको इनडायरेक्टली वजन मैनेज करने और कम करने में भी मदद मिल सकती है. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे अदरक का सेवन करके आप वजन कम कर सकते हैं.  

ब्रिटेन की हेल्थ वेबसाइट 'मेडिकल न्यूज टुडे' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2024 में एक टीम ने वजन घटाने के लिए अदरक के फायदों पर हुए 27 अध्ययनों का रिव्यू किया गया था. कुल मिलाकर इस दौरान रिसर्च टीम को इस बात के प्रमाण मिले कि अदरक के सप्लिमेंट्स से फैट लॉस के मामले में असरदार हैं. हालांकि उन्होंने इस दौरान ठोस सबूत के लिए और अधिक रिसर्च करने पर जोर दिया.

अदरक वजन घटाने में कैसे मदद करती है

हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल के साथ अदरक का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. अदरक तेजी से कैलोरी बर्न करती है, आपके पेट को भरा रखने में मदद करती है जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं.

1-तेज होता है मेटाबॉलिज्म 

अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है जिससे आपका शरीर तेजी से कैलोरी और फैट को बर्न करता है. अदरक में मौजूद जिंजरोल नामक कंपाउंड होता है जो थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं जिससे तेजी से कैलोरी बर्न होती है. 

2-भूख को दबाती है अदरक

अदरक भूख को दबाती है जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और आपको बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती है जिससे आपका कैलोरी इनटेक भी कम रहता है और वजन घटता है.

3-ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल

अदरक में मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और पाचन में सुधार करने में भी मदद कर सकता है जो वजन घटाने के लिए जरूरी है. अदरक इंसुलिन में सुधार करती है जिससे शरीर को शुगर को अधिक आसानी से प्रॉसेस करता है और अतिरिक्त ग्लूकोज को फैट के रूप में शरीर में जमा नहीं होता है.

4-पाचन में मददगार

अदरक में थर्मोजेनिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर में ज्यादा और तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं. अदरक पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है. अगर पाचन तंत्र बेहतर होता है तो इससे वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है.

कैसे करें सेवन

इसका सेवन करने का सबसे आसान तरीका है कि एक छोटा टुकड़ा अदरक को दो कप पानी में घिस लें और उस पानी आधा रहने तक उबालें. इसके बाद अदरक के पानी को खाली पेट चाय की तरह पिएं. आप चाहें तो इसमें नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं. 

---- समाप्त ----
