Dry Fruits: बादाम से लेकर पिस्ता तक, जानें कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी मात्रा में खाएं

हेल्दी रहने के लिए सिर्फ पौष्टिक चीजें खाना काफी नहीं होता, उन्हें सही मात्रा में खाना भी जरूरी है. यही बात ड्राई फ्रूट्स पर भी लागू होती है. ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स तो भरपूर होते हैं जो दिल, दिमाग, हड्डियों, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन ध्यान रखें, इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है. अगर इन्हें जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो वजन बढ़ सकता है और बहुत कम खाने पर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इसलिए ड्राई फ्रूट्स का सही पोर्शन जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं, रोजाना कौन से ड्राई फ्रूट्स कितनी मात्रा में खाने चाहिए ताकि सेहत और स्वाद दोनों का बैलेंस बना रहे.

बादाम

रोजाना 4 से 7 बादाम रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन E, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 की भरपूर मात्रा होता है. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वजन कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. भीगे हुए बादाम का छिलका आसानी से उतर जाता है जिससे शरीर को इनके सभी पोषक तत्व अच्छे से मिल जाते हैं.

अखरोट

अखरोट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैट पाया जाता है जो हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद करता है. अगर आप रोज रात में 3-4 अखरोट भिगोकर सुबह खाएं तो ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वजन को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं.

किशमिश

किशमिश सूखे अंगूर होते हैं जिन्हें धूप में या डिहाइड्रेटर में सुखाया जाता है. इन्हें कच्चा खाया जा सकता है या पानी में भिगोकर दूध, दही, सलाद या ग्रेनोला में डाला जा सकता है. किशमिश में फाइबर, आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है. रोज 40–60 ग्राम किशमिश खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और बालों व चेहरे पर नेचुरल चमक आती है.

पिस्ता

पिस्ता टेस्टी और हेल्दी दोनों होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं जो वजन घटाने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. आप रोजाना 25–30 पिस्ते स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं.

काजू

काजू में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें कच्चा या हल्का भूनकर खाया जा सकता है, साथ ही फ्रूट सलाद, डेजर्ट या कई तरह की रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. काजू एनर्जी का अच्छा सोर्स है और यह हड्डियों, दिमाग और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. रोजाना 12 से 15 काजू खाना काफी है.

