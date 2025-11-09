scorecardresearch
 

Feedback

Dry Fruits: बादाम से लेकर पिस्ता तक, जानें कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी मात्रा में खाएं

Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हें रोजाना खाने से न सिर्फ दिल, दिमाग और हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि स्किन और बालों की हेल्थ भी बेहतर रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाते समय इनकी मात्रा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स कितनी मात्रा में लेना चाहिए.

Advertisement
X
किस ड्राई फ्रूट को कितनी मात्रा में खाना चाहिए (Photo- AI generated)
किस ड्राई फ्रूट को कितनी मात्रा में खाना चाहिए (Photo- AI generated)

हेल्दी रहने के लिए सिर्फ पौष्टिक चीजें खाना काफी नहीं होता, उन्हें सही मात्रा में खाना भी जरूरी है. यही बात ड्राई फ्रूट्स पर भी लागू होती है. ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स तो भरपूर होते हैं जो दिल, दिमाग, हड्डियों, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन ध्यान रखें, इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है. अगर इन्हें जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो वजन बढ़ सकता है और बहुत कम खाने पर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इसलिए ड्राई फ्रूट्स का सही पोर्शन जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं, रोजाना कौन से ड्राई फ्रूट्स कितनी मात्रा में खाने चाहिए ताकि सेहत और स्वाद दोनों का बैलेंस बना रहे.

बादाम 

रोजाना 4 से 7 बादाम रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन E, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 की भरपूर मात्रा होता है. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वजन कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. भीगे हुए बादाम का छिलका आसानी से उतर जाता है जिससे शरीर को इनके सभी पोषक तत्व अच्छे से मिल जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

green chilli benefits
अब नहीं कहेंगे 'ना'... हरी मिर्च घटाएगी पेट की चर्बी, मिलेंगे और भी फायदे 
डॉ अंशुमान गोयल की वायरल क्लास ने खोला हेल्थ इंडस्ट्री का राज
क्या सनस्क्रीन लगाकर गलती कर रहे हम? वायरल 'एंग्री' डॉक्टर ने बताई Vitamin-D से जुड़ी ये बड़ी सच्चाई 
Fatty Liver
सुबह की ये आदत कर सकती है आपका लिवर फैटी 
causes, symptoms and precaution from Cardiac arrest
कार्डियक अरेस्ट से 2 दिन में गई दो सेलेब्स की जान, जानें ये कितना खतरनाक 
किडनी खराब होने पर शरीर देता है ये संकेत (Photo - AI generated)
किडनी खराब होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, अनदेखी करना जानलेवा 

 अखरोट 

अखरोट सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इनमें ओमेगा-3 फैट पाया जाता है जो हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में मदद करता है. अगर आप रोज रात में 3-4 अखरोट भिगोकर सुबह खाएं तो ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वजन को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं.

किशमिश 

किशमिश सूखे अंगूर होते हैं जिन्हें धूप में या डिहाइड्रेटर में सुखाया जाता है. इन्हें कच्चा खाया जा सकता है या पानी में भिगोकर दूध, दही, सलाद या ग्रेनोला में डाला जा सकता है. किशमिश में फाइबर, आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है. रोज 40–60 ग्राम किशमिश खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और बालों व चेहरे पर नेचुरल चमक आती है.

Advertisement

पिस्ता 

पिस्ता टेस्टी और हेल्दी दोनों होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं जो वजन घटाने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. आप रोजाना 25–30 पिस्ते स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं.

काजू

काजू में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें कच्चा या हल्का भूनकर खाया जा सकता है, साथ ही फ्रूट सलाद, डेजर्ट या कई तरह की रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. काजू एनर्जी का अच्छा सोर्स है और यह हड्डियों, दिमाग और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. रोजाना 12 से 15 काजू खाना काफी है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement