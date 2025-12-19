30 साल के चीनी बॉडीबिल्डर की मौत, क्यों जा रही एक के बाद एक हट्टे-कट्टे पहलवानों की जान

Chinese Bodybuilder Wang Kun Death: फिटनेस की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. चीन के मशहूर बॉडीबिल्डिंग चैंपियन वांग कुन (Wang Kun) का 30 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया. बताया गया कि उनकी मौत दिल से जुड़ी समस्या के कारण हुई. यह खबर इसलिए भी हैरान करने वाली है, क्योंकि वांग कुन अपनी बेहद अनुशासित और क्लीन लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. मगर वैसे यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी वेजिटेरियन बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का भी हार्ट अटैक से ही निधन हो गया था, उनको सर्जरी के दौरान दिल का दौरा पड़ा था. इन दोनों ही घटनाओं के सामने आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हद से ज्यादा ट्रेनिंग और बॉडी को इस लेवल तक ले जाना जानलेवा हो सकता है फिर चाहे आप कितनी अच्छी ही क्यों ना डाइट लेते हो.

मॉन्क लाइफ जीते थे वांग कुन

बॉडीबिल्डिंग चैंपियन वांग कुन पिछले एक दशक तक बेहद सख्त लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो मॉन्क लाइफ को फॉलो कर रहे थे. वो ना शराब, सिगरेट, जंक फूड और ना ही लेट नाइट पार्टीज में जाते थे. उनका खानपान बहुत साधारण था, वो उबली चिकन ब्रेस्ट, सोया सॉस में पका मांस और सादा खाना ही खाते थे, छुट्टियों और त्योहारों में भी वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ते थे. इसी अनुशासन की वजह से उन्होंने चीन की बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन के तहत लगातार 8 नेशनल टाइटल जीते और साल 2022 में प्रोफेशनल लेवल (IFBB) पर प्रतियोगिताएं शुरू कीं. वांग को लोग उनकी सख्त लाइफस्टाइल की वजह से ही क्लीन और परफेक्ट फिटनेस का रोल मॉडल मानते थे. लेकिन 17 दिसंबर 2025 को अचानक उनकी मौत ने सभी को झकझोर दिया.

मौत की वजह क्या थी?

चीन की आन्हुई प्रांतीय बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन ने कंफर्म किया है कि वांग कुन की मौत दिल से जुड़ी घटना के कारण हुई.फिलहाल पूरी मेडिकल डिटेल सामने नहीं आई है. हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार, एथलीट्स और बॉडीबिल्डर्स में अचानक हार्ट डेथ के पीछे ये कारण हो सकते हैं.

हार्ट की धड़कन का बिगड़ना

दिल की मसल्स का जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाना

दिल की धमनियों पर ज्यादा प्रेशर

बॉडीबिल्डिंग दिल पर कैसे दबाव डालती है?

भारी वजन उठाने और बहुत कम बॉडी फैट बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लंबे समय तक हार्ड ट्रेनिंग से दिल की दीवारें मोटी हो सकती हैं, इसे एथलीट का हार्ट या बाएं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है. इससे दिल सख्त हो जाता है और धड़कन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है.रिसर्च बताती है कि मेल बॉडीबिल्डर्स में नॉर्मल लोगों की तुलना में हार्ट से जल्दी मौत का खतरा 3 गुना तक हो सकता है.

सिर्फ स्टेरॉयड ही खतरा नहीं

अक्सर माना जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ स्टेरॉयड लेने से होती है, मगर ऐसा जरूरी नहीं. इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. जैसे-

लगातार हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग

लंबे समय तक कैलोरी कम लेना

बार-बार डिहाइड्रेशन और वाटर कट

सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन

ये सभी चीजें दिल और किडनी पर दबाव डालती हैं.

जेनेटिक्स और छुपी बीमारियां

कई बार समस्या जेनेटिक होती है.

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी(दिल की जन्मजात बीमारी): ऐसी बीमारियां बाहर से फिट दिखने वाले इंसान में भी हो सकती हैं. इसकी समस्या यह है कि कई एथलीट ECG, Echo जैसे टेस्ट नियमित रूप से नहीं कराते, जिससे खतरा समय रहते पकड़ में नहीं आता.

ज्यादातर यंग बॉडीबिल्डर्स की मौत की वजह हार्ट प्रॉब्लम

एक यूरोपीय स्टडी के अनुसार, 305 बॉडीबिल्डर्स में से 15% की मौत 40 साल से पहले, ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम से हुई. इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल काफी नहीं है, शरीर को जरूरत से ज्यादा पुश करना खतरनाक हो सकता है. इसलिए बैलेंस सबसे जरूरी है और हार्ट रिस्क के चेतावनी संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

वर्कआउट में जल्दी थकान

सीने में जकड़न

चक्कर आना

दिल की धड़कन अनियमित लगना

परिवार में हार्ट की बीमारी हो तो खतरा और बढ़ जाता है.

दिल को सुरक्षित कैसे रखें?

साल में कम से कम एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से टेस्ट कराएं

ब्लड प्रेशर पर नजर रखें

सही मात्रा में पानी पिएं

पोटैशियम और मिनरल्स से भरपूर खाना खाएं

रिकवरी और रेस्ट डेज को गंभीरता से लें

रोज 7–9 घंटे की नींद लें

