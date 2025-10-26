Chia seeds for Health: इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स, सेहत के लिए है खतरनाक

चिया सीड्स की हर कोई तारीफ करता है. विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर होने के कारण इन्हें अक्सर सुपरफूड कहा जाता है. स्मूदी से लेकर नाश्ते तक इन्हें आसानी से शामिल किया जा सकता है. लेकिन ये कुछ लोगों के लिए समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं. डॉ. शुभम वत्स्य बता रहे हैं कि इन्हें अपने डाइट में शामिल करने से पहले किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने 23 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि क्यों चिया सीड्स हर तरह के खानपान के लिए उतने अच्छे नहीं हैं और इनसे किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

डॉ. वत्स्य कहते हैं, 'चिया सीड्स को ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बंद करें. कुछ खास लोगों को इनके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. वो आगे बताते हैं कि किन लोगों को चिया सीड्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए.'

1. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग रहें सतर्क

डॉ. वत्स्य बताते हैं कि चिया सीड्स में पोटैशियम और ओमेगा-3 प्रचुर मात्रा में होते हैं जो ब्लड प्रेशर और हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इनके सेवन पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए.

2. खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग रहें सावधान

वो बताते हैं, 'एस्पिरिन जैसी दवाएं लेने वाले लोगों के लिए चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 खून को और पतला कर सकता है और रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है.'

3. पाचन संबंधी समस्या में चिया सीड्स हानिकारक

डॉ. वत्स्य के अनुसार, अगर आपको पहले से ही पेट फूलना, गैस या आईबीएस की समस्या है तो चिया सीड्स पेट में ऐंठन और बेचैनी को बढ़ा सकते हैं.

4. किडनी के मरीज करें परहेज

चिया सीड्स में पोटैशियम और फॉस्फोरस की उच्च मात्रा होती है जो किडनी की बीमारी से पहले से जूझ रहे मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे लोगों को चिया सीड्स से पूरी तरह परहेज करना चाहिए.

डॉ. शुभम वत्स्य आखिर में कहते हैं कि हालांकि चिया सीड्स कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं लेकिन ये सभी के लिए सुपरफूड नहीं है. अपनी हेल्थ कंडीशन जानने और डॉक्टर से सलाह लेने से आपको बिना किसी रिस्क के इनका सुरक्षित तरीके से आनंद लेने में मदद मिल सकती है.

