scorecardresearch
 

Feedback

इन वजहों से भी पेट पर तेजी से बढ़ती है चर्बी, डॉक्टर ने गिनाए 5 कारण

आज के दौर में अनहेल्दी डाइट और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से कई लोग बढ़ते बेली फैट से परेशान हैं. ज्यादातर लोग इसे उम्र या जेनेटिक्स का असर मानते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी कुछ आदतें ही इसे बढ़ाती हैं. MBBS डॉ. आलोक चोपड़ा ने ऐसे 5 कारण बताए हैं, जिनकी वजह से बेली फैट तेजी से बढ़ता है.

Advertisement
X
बढ़ते बेली फैट का कारण जानें डॉक्टर से (photo-AI generated)
बढ़ते बेली फैट का कारण जानें डॉक्टर से (photo-AI generated)

बेली फैट सिर्फ पर्सनालिटी खराब नहीं करता, बल्कि  हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है. बहुत से लोग इसे सिर्फ जेनेटिक्स और  उम्र का दोष मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे हमारी ही लापरवाही होती है, जिनकी वजह से फैट खासतौर पर पेट के चारों ओर जमा होने लगता है. हाल ही में, MBBS डॉ. आलोक चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि बेली फैट बढ़ना भारतीयों में आम हो गया है. लेकिन यह आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. उन्होंने बेली पैट बढ़ने के 5 ऐसे कारण बताए है, जिन्हें हम भारतीय अक्सर इग्नोर कर देते हैं.

कार्ब्स से भरपूर खाना

'भारतीय अपने दिन की शुरुआत ब्रेड से करते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं और रात में रोटी. हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी ज्यादा कार्ब्स शरीर में जा रही हैं. शरीर जरूरत से ज्यादा कार्ब्स को ग्लूकोज में बदल देता है. लेकिन अगर यह ग्लूकोज बर्न नहीं होता तो यह पेट के आस-पास जमा हो जाता है. यह पैटर्न भारतीय घरों में नॉर्मल लगता है, लेकिन शरीर इसे ओवरईटिंग मानता है.'

सम्बंधित ख़बरें

muscles
वजन तो घटेगा…लेकिन मसल्स भी गल जाएंगे! वेट लॉस इंजेक्शन का खतरनाक सच, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी 
EDIBLE treatment that burns fat while you eat
चूहों पर सफल, अब इंसानों पर ट्रायल: पौधों से बने 'मोती' ऐसे घटाएंगे वजन! 
fat loss drug
इंजेक्शन नहीं, अब गोली से मिलेगा मोटापा और डायबिटीज पर काबू! असरदार साबित हुई टेबलेट 
Warning Regarding Wegovy injection
इस इंजेक्शन को लेकर सरकारी एजेंसी ने दी चेतावनी 
Fat man eating tablet
मोटापा घटाने वाली गोलियां जल्द होंगी लॉन्च, इंजेक्शन की अपेक्षा कितनी इफेक्टिव? 

स्ट्रेस और नींद की कमी

स्ट्रेस हमारे बॉडी केमिस्ट्री को बदल देता है. लंबे समय तक काम और नींद की कमी के कारण कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) रिलीज होता है. इसके कारण मूड तो खराब रहता ही है, साथ ही यह शरीर को फैट जमा करने का सिग्नल भी देता है, खासकर पेट के आस-पास. इसलिए हेल्दी खाना खाने के बावजूद, नींद न लेने या स्ट्रेस की वजह से बेली फैट बढ़ सकता है.'

Advertisement

स्लो वॉक

धीमी चाल से चलने से आप हेल्दी तो रह सकते हैं, लेकिन यह विसरल फैट को कम नहीं करता. डॉ. चोपड़ा कहते हैं कि लोग 20 साल से वही पार्क चलते हैं, लेकिन बेली फैट कम नहीं होता. फैट घटाने के लिए तेज चलना, जॉगिंग या साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए. सिर्फ वॉक करने से बेली फैट कम नहीं होता.

प्रोसेस्ड फूड और डेयरी का ज्यादा सेवन

प्रोसेस्ड फूड में फाइबर कम और रिफाइंड अनाज ज्यादा होते हैं जो शरीर में शुगर की तरह काम करते हैं. इससे डाइजेशन स्लो होता है, क्रेविंग बढ़ती है और फैट जमा होता है. इसके साथ ही भारतीय अक्सर दूध, पनीर, दही जैसी चीजें दिन में कई बार खाते हैं, जिससे कैलोरी ज्यादा हो जाती है. डॉ. चोपड़ा कहते हैं कि डेयरी सिर्फ एक बार लें और फाइबर वाले अनाज, फल और सब्जियां ज्यादा खाएं, इससे डाइजेशन बेहतर रहेगा और बेली फैट भी कम होगा.

जेनेटिक्स

जेनेटिक्स तय करते हैं कि शरीर फैट कैसे जमा करता है, लेकिन लाइफस्टाइल तय करता है कि यह असर दिखेगा या नहीं. जिन परिवारों में लोगों का पेट बड़ा रहा है, वे अक्सर यह सोचकर हार मान लेते हैं कि ये तो उनके DNA में ही है. लेकिन रिसर्च बताती है कि सही डायट, स्ट्रेस कम करके और सही एक्सरसाइज से DNA का असर कम किया जा सकता है. यानी जेनेटिक्स सीर्फ कारण हो सकता है लेकिन आप इसे हेल्दी लाइफस्टाइल से मेंटेन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement