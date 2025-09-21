नजर धुंधली, अचानक नई विधा में दिलचस्पी तो रहें सावधान... दबे पांव ऐसे भी आ सकता है अल्जाइमर!

हाल ही में रिलीज हुई 'सैयारा' मूवी ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है और फिल्म की कहानी काफी चर्चा में रही है. ये एक लव स्टोरी है, जिसमें क्रिश कपूर और वाणी बत्रा की कहानी दिखाई गई है, लेकिन फिल्म सिर्फ ये दो ही किरदार नहीं हैं, एक किरदार और है जो असल में किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने नहीं निभाया है, बल्कि यह एक बीमारी है. एक्ट्रेस अनीत पड्डा जो वाणी बत्रा के किरदार में दिखीं, उन्हें फिल्म में अल्जाइमर से लड़ते दिखाया गया है. मूवी में दिखाया है कि कैसे वाणी अपनी इस बीमारी के कारण अपने बॉयफ्रेंड क्रिश को भी भूल जाती है. आज अल्जाइमर की बात इसलिए, क्योंकि आज World Alzheimer's Day यानी विश्व अल्जाइमर दिवस है.

अलग हो सकती है शुरुआती परेशानी

आज दुनियाभर में अल्जाइमर से जूझते लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है. हम सामान्य तौर पर इसे सिर्फ याद रखने की क्षमता कमजोर होने से संबंधी बीमारी के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में विशेषज्ञ इसके कई पहलुओं पर ध्यान दिलाते हैं और उनका कहना है कि अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण चीजों को भूलने की अपेक्षा, इससे अलग हो सकते हैं. जैसे कि स्पष्ट न देख पाना, शब्द पहचान न कर पाना या फिर ऐसा ही कुछ और. समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर मरीज की नजर का इलाज होने भी लगता है.

नजर हो कमजोर तो हो जाएं सावधान

कई बार ऐसा होता है जब कोई बुजुर्ग अखबार पढ़ते हुए शब्द नहीं पहचान पाते, या घर की परिचित वस्तुओं को देख कर भी उलझन में पड़ जाते हैं, तो पहले-पहल लगता है कि समस्या आंखों में है. ऐसे मे उन्हें आंखों के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूरी नहीं कि यह नेत्र विकार ही हो, यह कई बार पोस्टीरियर कॉर्टिकल एट्रोफी (Posterior Cortical Atrophy यानी PCA) नामक स्थिति का संकेत हो सकता है. इसके लिए इतना समझना काफी होगा कि यह अल्ज़ाइमर का एक दुर्लभ रूप, जिसमें दिमाग़ का पिछला हिस्सा प्रभावित होता है. इसके कारण ही मरीज की नजर से जुड़ी क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं, जबकि आंखें पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं.

हाल ही में न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में सामने आया है कि PCA के मरीजों को सही इलाज तक पहुंचने में औसतन 3 से चार साल लग जाते हैं. इसकी वजह यह है कि बहुत से मरी शुरुआत में नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि पहले पहल उन्हें नेत्र विकार ही लगता है.

अचानक नई विधा में रुझान भी हो सकता है पहला संकेत

इस बारे में डॉ. संजय पांडेय (हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक मेडिसिन, अमृता अस्पताल, फरीदाबाद) बताते हैं कि, 'अल्जाइमर हमेशा याददाश्त की कमी से शुरू होता है, ऐसी धारणा पूरी तरह सही नहीं है. PCA के मरीजों में पहला असर पढ़ने और देखने की क्षमता पर पड़ता है. कई बार परिवार इसे आंखों की समस्या ही समझ पाता है, जबकि असल समस्या मस्तिष्क में होती है. कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसे ही मरीजों में नई कलात्मक क्षमताएं भी विकसित होती हैं, जैसे पेंटिंग, कविता लिखना या संगीत की ओर दिलचस्पी. यह दिमाग की गहराई और उसकी छिपी संभावनाओं की एक झलक भर है.'

ऐसा देखने में आया भी है. इस मामले में डॉ. ए चक्रवर्ती की केस स्टडी काफी दिलचस्प है. एक 82 वर्षीय महिला जिसने अल्ज़ाइमर के शुरुआती चरणों के बाद अचानक पेंटिंग करना शुरू कर दिया. इससे पहले जीवन में उनका कभी भी कला के प्रति झुकाव नहीं था. यह दर्शाता है कि न्यूरोडीजेनेरेशन कभी-कभी दिमाग़ की छुपी रचनात्मक क्षमताओं को उजागर कर देता है.

आंखों की जांच तक सीमित न रहें मरीज

अगर किसी व्यक्ति में अचानक पढ़ने-लिखने में दिक़्क़त आने लगे, परिचित वस्तुओं को पहचानने में परेशानी हो, आंखों की जांच सामान्य आने के बावजूद समस्या बनी रहे या रोज के काम करते समय दृश्य भ्रम हो, तो यह साधारण उम्र संबंधी समस्या नहीं बल्कि PCA का लक्षण हो सकता है. ऐसी स्थिति में समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सबसे पहले मरीज को केवल आंखों की जांच तक सीमित न रखें. न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत परामर्श लें, ताकि सही कारण सामने आ सके. सकारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें. अगर मरीज अचानक पेंटिंग, संगीत या लेखन की ओर आकर्षित हों, तो इसे अपनाने में सहयोग दें. वहीं लक्षणों की अनदेखी न करें. शुरुआती पहचान से इलाज की दिशा बदल सकती है. अल्ज़ाइमर केवल याददाश्त की बीमारी नहीं है. कई बार यह देखने, पढ़ने और पहचानने की क्षमता पर भी असर डालता है. PCA जैसे दुर्लभ रूपों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है.

