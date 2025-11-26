Lemon For Liver Health: लिवर के लिए 'वरदान' है नींबू, आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैेसे करता है काम

Lemon For Liver Health: नींबू की गिनती सब्जी में होती है और इसका कई तरीके से खाने में इस्तेमाल भी किया जाता है. नींबू के इस्तेमाल से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और सलाद में नींबू का रस डालने से वो टेस्टी बन जाता है. नींबू का इस्तेमाल शराब का नशा कम करने के लिए भी लोग करते हैं. नींबू में कई औषधीय गुण में होते हैं, ये वेट लॉस, से लेकर स्किन से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है.

आचार्य बालाकृष्ण ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में बताया है कि लिवर के लिए किसी दवा से कम नहीं है. नींबू में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो लिवर की सुरक्षा करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे नींबू लिवर को सेफ और हेल्दी रखने में मदद करता है और किस तरह से नींबू से लिवर को सही से काम करने में काम आता है.

लिवर के लिए 'दवा' से कम नहीं नींबू

आचार्य बालाकृष्ण के मुताबिक, नींबू के रस में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड लिवर में मौजूद एंजाइम को ठीक से काम करने में मदद करता है. नींबू के सेवन से लिवर में मौजूद जहरीले तत्व जिन्हें टॉक्सिन भी कहा जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं और लिवर हेल्दी होता है.

नींबू से मिलने वा

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड लीवर को डिटॉक्स करता है और उसके काम करने की क्षमता बढ़ाता है.

रोज नींबू पानी पीने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और पेट भारी नहीं लगता.

शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर एनर्जी बढ़ाता है.

विटामिन C से भरपूर नींबू का सेवन करने से रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है.

लीवर सही से काम करने से चेहरे पर ताजगी और चमक आती है, इसलिए यह स्किन ग्लोइंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

नींबू का कैसे करें इस्तेमाल

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पी लें.

अगर स्वाद ज्यादा खट्टा लगे तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं.

पुदीना या हल्का नमक डालकर भी पी सकते हैं, इससे टेस्ट और फायदा दोनों बढ़ेंगे.

सलाह: नींबू कोई दवा नहीं है, सिर्फ लीवर को सहारा देने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. जंक फूड और तैलीय खाने के साथ नींबू पानी पीना सबसे असरदार है. लेकिन अगर लिवर में कोई बड़ी दिक्कत है या स्वास्थ्य समस्या है, तो नींबू के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

