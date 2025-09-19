scorecardresearch
 

आमिर खान का बढ़ने लगा वजन तो बदल गया लुक! खुद बताया कौन सी बीमारी से लड़ रहे

आमिर खान का वजन अचानक काफी बढ़ गया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस परेशान हैं. सुपरस्टार ने बताया है कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ये उसका ही साइड इफेक्ट है.

स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के नुकसान (Photo Credit: Instagram/Aamirkhan Production)
स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के नुकसान (Photo Credit: Instagram/Aamirkhan Production)

Aamir Khan Weight Gain: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार वो अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपने बढ़ते वजन के कारण चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, कुछ दिन पहले आमिर खान मुंबई में आयोजित अजीवासन एक्ट सीजन 4 में नजर आए. इस दौरान उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करने के साथ ही अपनी बढ़े हुए बॉडी वेट की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आमिर ने दादासाहेब फाल्के की बायोपिक के लिए वजन बढ़ाया हो जैसा वो फिल्म दंगल के लिए भी कर चुके हैं. लेकिन सुपरस्टार ने खुद इन अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया कि उनका बढ़ता वजन किसी रोल के लिए नहीं है. बल्कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके लिए वो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसकी वजह से ही उनका वेट बढ़ गया है. आइए आपको बताते हैं कि आमिर किस बीमारी से जूझ रहे हैं और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं.

डॉक्टर नहीं पकड़ पाए बीमारी की जड़

आमिर ने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'मुझे काफी समय से माइग्रेन की समस्या है और इसके इलाज के लिए मुझे स्टेरॉयड लेने पड़ रहे हैं. इसी वजह से मेरा वजन बढ़ा है. अब मैंने डाइट और वर्कआउट शुरू कर दिया है ताकि अपनी अगली फिल्म के लिए फिट हो सकूं.

माइग्रेन की असली वजह अब तक डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए हैं, ये बताते हुए उन्होंने कहा, 'स्टेरॉयड से सिरदर्द तो कम हो जाता है लेकिन लंबे समय तक इसे लेना संभव नहीं है. कई बार यह समझना मुश्किल होता है कि आखिर बीमारी की जड़ क्या है.'

स्टेरॉयड से वजन क्यों बढ़ता है?

स्टेरॉयड लेने से वजन बढ़ने की बातें हम पहले भी सुन चुके है, मगर स्टेरॉयड लेने से वजन क्यों बढ़ता है ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है. ऐसे में एक इंटरव्यू में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ.जगदीश हिरेमठ ने बताया, 'स्टेरॉयड शरीर में भूख बढ़ाते हैं और ये फैट को स्टोर करने के तरीके को बदलते हैं. शरीर में पानी रुकने की समस्या पैदा करते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म और मसल्स की ताकत पर असर डालते हैं. इन सब कारणों की वजह से ही स्टेरॉयड लेने वाले इंसान का वजन तेजी से बढ़ सकता है.'

क्या यह असर वापस ठीक हो सकता है?

डॉ. हिरेमठ बताते हैं कि जब स्टेरॉयड का कोर्स बंद कर दिया जाता है तो इसके साइड इफेक्ट्स अक्सर धीरे-धीरे रिवर्स हो जाते हैं. रिकवरी का समय इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने समय तक और किस मात्रा में स्टेरॉयड लिया गया. सही मेडिकल गाइडेंस और लाइफस्टाइल चेंज करके इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है. 

स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें?

  • नियमित ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बोन हेल्थ टेस्ट कराएं.
  • प्रोटीन से भरपूर और लो-शुगर डाइट लें.
  • वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज करें और फिजिकली एक्टिव रहें.
  • नींद पूरी करें और स्ट्रेस कम करें.
  • डॉक्टर की सलाह से ही दवा की खुराक और टाइम तय करें.

नेचुरल तरीके से कैसे करें वजन कम 

  • आप बैलेंस डाइट को अपने रूटीन में शामिल करें.

  • रोजाना एक्सरसाइज या योग करना शुरू करें.

  • शुगर और नमक के अधिक इस्तेमाल से बचें.

  • तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं.

  • हेल्दी फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं

  • प्रोटीन और फाइबर वाले चीजें ज्यादा खाएं. 

 

