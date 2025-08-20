scorecardresearch
 

पाचन को बेहतर बनाने के लिए नाश्ते में खाएं ये 5 चीजें, पेट से जुड़ी समस्याएं रहेंगी दूर

Gut-friendly breakfasts: सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि गट हेल्थ और डाइजेशन सिस्टम के लिए भी सबसे अहम है. ऐसे में आज हम आपको फेमस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के बताए गए कुछ नाश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं.

बेहतर गट हेल्थ के लिए सुबह नाश्ते में शामिल करें ये 5 हेल्दी चीजें (Photo-AI generated)
मजबूत डाइजेशन सिस्टम न सिर्फ खाना को पचाने में मदद करता है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी और मूड पर भी असर डालता है. गट हेल्थ के लिए सुबह का नाश्ता का हेल्दी होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े फेमस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के द्बारा बताए कुछ हेल्दी नाश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ गट फ्रेंडली है, बल्कि दिन भर एनर्जेटिक रखने और वजन कम करने में भी मदद करते हैं.

ग्रीक योगर्ट के साथ बेरीज और चिया सीड्स

ग्रीक योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट की हेल्थ और गट माइक्रोबायोम को बैलेंस रखते हैं. इसमें अगर आप बेरीज को शामिल कर लें तो ये बहुत ही अच्छा है. ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं और चिया सीड्स मिलाने से आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड्स मिलते हैं. इन तीनों को साथ खाने से सूजन कम होती है और गट हेल्थ बेहतर होता है.

इडली, सांभर और नारियल की चटनी 

इडली और सांभर साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल नाश्ता है. जहां, इडली फर्मेंटेड होती है. वहीं सांभर में भरपूर मात्रा में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर होता है और नारियल की चटनी में हेल्दी फैट्स मिलते हैं. यह नाश्ता आसानी से पच जाता है और यह गट हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

सब्जियों और मूंगफली के साथ पोहा

जिन लोगों को सुबह जल्दी ऑफिस निकलना होता है, उनके लिए पोहा सबसे अच्छा नाश्ता है. इसे बनाना आसान होता है और यह जल्दी तैयार हो जाता है. सब्जियों और मूंगफली के साथ बना पोहा हल्का होता है, इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होते हैं और यह पेट के लिए भी हल्का रहता है.

होल-ग्रेन टोस्ट और एवोकाडो

होल-ग्रेन टोस्ट पर एवोकाडो लगाकर खाने से भरपूर फाइबर और हेल्दी फैट्स मिलते हैं. यह पेट को लंबे  समय तक भरा रखता है और गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है.

मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ वेजी ऑमलेट

सब्जियों वाला ऑमलेट और मल्टीग्रेन टोस्ट में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और विटामिन्स भरपूर होते हैं. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, शरीर को एनर्जी देता है और गट हेल्थ के लिए भी बेहतर होता है.

