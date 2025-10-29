105 की उम्र में भी खुद करती हैं अपने सारे काम, बताए लंबी उम्र के 5 सीक्रेट

Longevity secret: हर कोई चाहता है कि वह काफी लंबी और स्वस्थ उम्र जिए. कैथलीन हेनिंग्स 105 साल की हैं और वे अभी चेल्टेनहैम (इंग्लैंड) में रहती हैं. वह अभी भी अपने काम खुद करती हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ चीजें बताई हैं जिन्होंने उन्हें इस उम्र में भी एक्टिव बना रखा है. हालांकि कैथलीन के बताए हुए तरीके वैज्ञानिक निष्कर्षों से भी जुड़ते हैं जो दिखाते हैं कि इनसे लंबी उम्र पाई जा सकती है. तो आइए उन तरीकों के बारे में जान लीजिए जो कैथलीन की लंबी उम्र का कारण हो सकते हैं.

रिश्तों के तनाव से बचना

कैथलीन अपनी लंबी उम्र का श्रेय अपने सिंगल रहने के फैसले को देती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें रिलेशनशिप में आने वाले मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल फीलिंग्स का सामना नहीं करना पड़ा. शादी से जुड़े भावनात्मक और मानसिक तनाव की अनुपस्थिति ने उन्हें अंदर से हमेशा शांत बनाए रखा. रिसर्च से भी साबित होता है कि स्ट्रेस, स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालता है जिससे हार्ट हेल्थ को नुकसान होता है और उम्र बढ़ने की प्रोसेस तेज होती है.

हमेशा हंसी-खुशी से रहती हैं

कैथलीन को जानने वाले लोग उन्हें एक बेहतरीन महिला बताते हैं जो हमेशा हंसती रहती हैं. दरअसल, हंसी-खुशी से दिमाग एंडोर्फिन का उत्पादन करता है जो प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं और तनाव कम करते हैं. रिसर्च बताती हैं कि जो लोग पॉजिटिव नजरिया और हंसी-खुशी से रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और वे लंबी उम्र जी सकते हैं.

इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट

कैथलीन अपनी लाइफ में काफी इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट रहीं. उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहते हुए एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया और अपने शौक यानी ओपेरा शो में भी पार्टिसिपेट किया. रिसर्च बताती हैं कि जो लोग अपनी पसंद के काम करते हैं, जिससे उन्हें स्वतंत्रता मिलती है तो वे काफी अच्छा महसूस करते हैं जिससे उन्हें लंबी उम्र मिल सकती है.

जिंदगी से प्यार करती हैं

कैथलीन लाइफ के लिए अपने जुनून को कई एक्टिविटीज से दिखाती हैं. वह 105 साल की उम्र में भी दोस्तों के साथ समय बिताती हैं, महत्वपूर्ण अवसरों का जश्न मनाती हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं. लाइफ के हर चरण में वे अकेले कभी नहीं रहतीं और मेंटल क्लियरेंस बनाए रखती हैं. इससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहती है.

खास ड्रिंक पीती हैं

कैथलीन रोजाना गिनीज स्टाउट बियर पीने को अपनी लंबी उम्र का सीक्रेट मानती हैं. उन्होंने पहली बार गिनीज बियर का स्वाद छोटी उम्र में चखा था और आज भी इसका आनंद लेती हैं. उनकी लंबी उम्र का कारण शायद उनकी कभी-कभार की जाने वाली लत और जिंदगी के प्रति उनके पॉजिटिव नजरिए को माना जा सकता है. हालांकि दुनिया भर के डॉक्टरों का मानना ​​है कि किसी भी रूप में या किसी भी मात्रा में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए इसे पूरी तरह सच न समझें.

