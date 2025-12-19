संतरे से ज्यादा विटामिन c, केले से ज्यादा पोटेशियम...सर्दियों में जरूर खाएं 10 रुपये वाला ये फल

Guava Benefits: सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, मौसमी फलों-सब्जियों की बाजार में बाढ़ आ आती है. ये फल और सब्जियां ना केवल खाने में स्वादिष्ट बल्कि सेहत के मामले में भी बेहतरीन होती हैं. यही वजह है कि फिटनेस एक्सपर्ट्स लोगों से महंगे सप्लिमेंट्स और विदेशी चीजों को छोड़कर इन लोकल चीजों का ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं. सिद्धार्थ तिवारी, जो एक फिटनेस कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट हैं, ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक आम लोकल फल को 'सबसे ज्यादा फायदेमंद' फल बताया है.

और पढ़ें

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'WebMD' की रिपोर्ट के अनुसार, अमरूद सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले फलों में से एक है. इसके हर कप में आपको करीब 4.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है. यह फल विटामिन C और फाइबर से भी भरपूर होता है. आप सेब की तरह की इसके बीज और छिलके भी खा सकते हैं.

अमरूद कैसे है फायदेमंद

अमरूद में केले से ज्यादा पोटैशियम पाया जाता है, इसमें 5 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम प्रोटीन और यह सब कुछ 10 रुपये से कम में मिलता है. इतना ही नहीं अमरूद में कैलोरी भी कम पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप बिना टेंशन लिए इसका सेवन कर सकते हैं.

एक वीडियो में सिद्धार्थ ने अमरूद के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में बताया और इसकी तुलना संतरे और केले जैसे आम फलों से की. उनका मैसेज साफ था जो लोग कम बजट में अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, उनके लिए रोज एक अमरूद खाना गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

Advertisement

अमरूद में होता है इतना पोषण

सिद्धार्थ के अनुसार, अमरूद कई जरूरी कैटेगरी में कई पॉपुलर फलों से बेहतर है. सिद्धार्थ ने कहा, सभी फल पौष्टिक होते हैं, लेकिन मौसम के दौरान अमरूद का फायदा जरूर उठाएं और अपनी रोज की डाइट में एक अमरूद को शामिल करें.

अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे एक मीडियम साइज का फल (लगभग 100-150 ग्राम) 70 कैलोरी से भी कम में काफी फायदे देता है.

विटामिन C का पावरहाउस

जहां संतरे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं सिद्धार्थ ने कहा कि अमरूद में संतरे से पांच गुना ज्यादा विटामिन C होता है.

बिना चीनी के मिलेगा पोटेशियम

सिद्धार्थ ने बताया कि अमरूद में केले से ज्यादा पोटेशियम होता है लेकिन चीनी की मात्रा काफी कम होती है, जिससे यह दिल की सेहत और मांसपेशियों के काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

ज्यादा फाइबर और प्रोटीन

सिद्धार्थ ने कहा कि अमरूद में लगभग 5.4 ग्राम फाइबर होता है - जो ज्यादातर दूसरे फलों से लगभग दोगुना है - और इसमें करीब 3 ग्राम प्रोटीन होता है जो फलों में बहुत कम पाया जाता है.

इसे सबसे कम कैलोरी, सबसे कम कीमत वाला फल बताते हुए सिद्धार्थ ठंड में फिटनेस टार्गेट्स को पूरा करने के लिए इस फल को खाने पर जोर देते हैं. उनके अनुसार, जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी, यह सुपरफ्रूट इम्यूनिटी, पाचन और वजन कंट्रोल में मदद करने का एक आसान और सुलभ तरीका आपको प्रदान करता रहेगा.

Advertisement

अमरूद कैसे बाकी फलों से बेहतर

उन्होंने अपने कैप्शन में बताया, 1 मीडियम आकार के अमरूद (100–150 ग्राम) में आपको संतरे से 5 गुना ज्यादा विटामिन C, केले से ज्यादा पोटेशियम, 5.4 ग्राम फाइबर (लगभग दूसरे फलों से दोगुना), 3 ग्राम प्रोटीन (जो फलों में दुर्लभ होता) और 70 कैलोरी मिलती हैं और इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये होती है. अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सोच रहे हैं तो आप इसे सुबह की स्मूदी में डाल सकते हैं, ओटमील पर छिड़क सकते हैं या बस स्नैक के तौर पर खा सकते हैं.

---- समाप्त ----