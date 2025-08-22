फैक्ट चेक: तेजस्वी ने भोजपुरी गाने के जरिये चुनाव आयोग पर लगाया वोट चोरी का आरोप? नहीं, ये वीडियो एडिटेड है

पोर्टेबल स्पीकर पर 'बीजेपी और चुनाव आयोग वोटवा चोर लागेलू' गाना बजाते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. कई लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने एक सभा में ये गाना बजाया.
एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "वोटर अधिकार यात्रा के दौरान.. तेजस्वी जी ने बीजेपी वोट चोर का सुनाया गाना".
पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. काफी लोग इस वीडियो के साथ कही जा रही बात को सच मान रहे हैं.
लेकन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो मई 2024 का है जब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने बयानों के ऑडियो को स्पीकर पर बजाया था और उन पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया था.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें तेजस्वी यादव के 1 मई, 2024 के एक्स पोस्ट में इसका लंबा वर्जन मिला. यहां मौजूद वीडियो में तेजस्वी माइक के सामने स्पीकर पर कोई गाना नहीं बल्कि पीएम मोदी के भाषणों के ऑडियो क्लिप प्ले कर रहे हैं.
तेजस्वी के इस एक्स पोस्ट में कैप्शन लिखा है, "कल चुनावी सभा में एक साथी ने 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 लाकर दिया. इसमें क्या है? यह आप भी सुनिए और औरों को सुनाइये. प्रधानमंत्री जी द्वारा 𝟏𝟎 वर्षों में किए गए वादे अब जनता 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 पर सुन और सुना रही है. इतना झूठ बोला गया है कि अब समेटें नहीं सिमट पा रहा है. जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल और कर सकते है. सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए. वही बोलो जो कर सको."
दरअसल, तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया था, उसमें पीएम मोदी के कई अलग-अलग भाषणों के अंश हैं. इनमें शुरुआती हिस्सा 2013 का है जब उन्होंने दिल्ली में महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार पर निशाना साधा था. इसी तरह, कुछ अंश उनके साल 2016 के गोवा में दिए गए भाषण के हैं जब उन्होंने नोटबंदी के संदर्भ में कहा था कि उन्होंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं. वहीं, एक अंश पीएम मोदी की मुरादाबाद, यूपी की एक रैली का है जब उन्होंने कहा था, ''हम तो फकीर आदमी हैं झोला लेके चल पड़ेंगे जी''.
मई 2024 में जब तेजस्वी ने मधुबनी, बिहार में एक सभा के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसके बाद इसके बारे में कई खबरें छपी थीं. हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी जो कहते हैं, वो कभी करते नहीं हैं.
इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि तेजस्वी यादव का पुराना वीडियो एडिट करके वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.