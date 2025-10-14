scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर ने बाण चलाने के अंदाज में ये जश्न पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में नहीं मनाया था

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर ने बाण चलाने का ये इशारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किया और इस तरह उन्होंने भारत को समर्थन दिया. यह दावा पूरी तरह गलत है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर ने बाण चलाने का ये इशारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किया और इस तरह उन्होंने भारत को समर्थन दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो आईसीसी महिला विश्वकप 2025 के साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच का है. इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है. 

सोशल मीडिया पर एक दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो पिच पर बाण चलाने का इशारा करती दिख रही हैं. 

वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये इशारा इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किया और इस तरह उन्होंने भारत व भगवान श्रीराम को समर्थन दिया.

viral image

वीडियो के साथ एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए धनुष बाण चला रहीं हैं. यह भारत को राम के नाम समर्थन है. जय सियाराम जय भारत भूमि जय हो साउथ अफ्रीका टीम”.

एक्स पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो आईसीसी महिला विश्वकप 2025 के साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच का है. इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है. 

कैसे पता की सच्चाई?

ये वीडियो हमें आईसीसी के इंस्टाग्राम पेज पर मिला. यहां इसे 6 अक्टूबर को शेयर किया गया था. वीडियो के साथ बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ताजमिन ब्रिट्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा. वीडियो में साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते भी देखा जा सकता है. शतक मारने के बाद उन्होंने जश्न मनाते हुए ये इशारा किया था. ये मैच 6 अक्टूबर को इंदौर में खेला गया था.

A post shared by ICC (@icc)

इस बारे में खबरें भी छपी थीं. द हिंदू की खबर में ब्रिट्स के हवाले से बताया गया है कि उनके दो प्रशंसकों ने उनसे कहा था कि अगर वो शतक मारती हैं तो वो ऐसे जश्न मनाएं. 

अपने प्रशंसकों के लिए उन्होंने इस तरह का इशारा किया था. ये कहते हुए इंटरनेट पर ब्रिट्स का वीडियो भी मौजूद है.  

मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को भी इसी तरह का जश्न मनाते देखा गया है. ब्रिट्स को इससे पहले भी अर्धशतक या शतक मारने के बाद अलग-अलग तरीके से जश्न मनाते देखा जा चुका है. 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीडियो का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है. 

हालांकि, एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने ब्रिट्स के बाण के इशारे वाले सेलिब्रेशन के वीडियो को भगवान राम से जोड़कर शेयर किया है. 

इस वीडियो को एडिट करके इसमें जय श्री राम का टेक्स्ट लिखा गया है और बैकग्राउंड में राम भजन बज रहा है. इस वीडियो को ब्रिट्स ने भी अपनी प्रोफाइल पर शेयर (कोलेब्रेशन) किया है. 

---- समाप्त ----
