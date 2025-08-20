फैक्ट चेक: बस की छत से भाषण देते राहुल गांधी का ये वीडियो बिहार का नहीं है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं. इस यात्रा में वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के माध्यम से वोट-चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं. उनकी ये यात्रा 20 जिलों से होते हुए लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें तेजस्वी यादव समेत कई नेता उनके साथ रहेंगे.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है. वीडियो में एक बस की छत पर खड़े होकर राहुल गांधी सैकड़ों युवाओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब पुलिस ने राहुल को रोका, तो एक बस की छत पर चढ़कर उन्होंने इस तरह लोगों को संबोधित किया.

वीडियो को शेयर कर एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “पुलिस के रोके जाने के बाद राहुल गांधी बस की छत पर चढ़े, हजारों युवा उनको सुन रहे है. #voteadhikaaryatra #बिहार”



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जनवरी 2024 में असम-मेघालय बॉर्डर पर हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये वीडियो 23 जनवरी, 2024 को यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ मिला. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम-मेघालय बॉर्डर पर राहुल गांधी के संबोधन का वीडियो है.

हमें जनवरी 2024 में इस घटना पर छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें वायरल वीडियो का स्क्रीनग्रैब देखा जा सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 23 जनवरी को मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होना था. लेकिन, प्रशासन ने उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी.

इसके बाद राहुल ने यूनिवर्सिटी से कुछ दूर, असम-मेघालय बॉर्डर पर ही छात्रों को संबोधित करना शुरू कर दिया था. तब, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के कारण विश्वविद्यालय में राहुल गांधी का निमंत्रण रद्द हुआ था.







हमे 23 जनवरी, 2024 को राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर जोराबात, मेघालय से गुवाहाटी, असम के रास्ते वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वीडियो मिला. इसमें वायरल वीडियो में दिख रही इमारत देखी जा सकती है.





वीडियो में इमारत के पास एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी दिख रहा है. राहुल गांधी इसी के सामने अपना भाषण दे रहे थे. हमने गूगल मैप्स की मदद से पेट्रोल पंप की लोकेशन का पता लगाया जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वीडियो बिहार नहीं, बल्कि असम-मेघालय बार्डर का है.





साथ ही, हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बिहार में पुलिस द्वारा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को रोके जाने की बात कही गई हो.

साफ है, जनवरी 2024 में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिए गए भाषण के वीडियो को बिहार का बताकर शेयर किया जा रहा है.

रिपोर्ट- आशीष कुमार