फैक्ट चेक: नेपाल में निकाली गई पीएम मोदी के सर्मथन में रैली? नहीं, ये वीडियो सिक्किम का है

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ एक रैली निकाली गई है.

इस वीडियो में मोदी की तस्वीर वाला पोस्टर लिए कई लोग एक रैली निकालते दिख रहे हैं. कइयों के हाथ में भारत का तिरंगा और ढोल भी देखे जा सकते हैं.

इस वीडियो के साथ फेसबुक और एक्स पर लोग लिख रहे हैं, "मोदी जी का जादू नेपाल में भी छाया हुआ है. चमचों आंखें बंद कर लो".

ऐसे ही एक फेसबुक पोस्ट को करीब पांच हजार बार शेयर किया जा चुका है, जबकि एक्स पर एक पोस्ट पर करीब साढ़े तीन हजार रिपोस्ट हैं.

आज तक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो का नेपाल से कोई लेना-देना नहीं है. यह वीडियो सिक्किम का है, जहां 29 मई को पीएम मोदी के स्वागत में एक रैली निकाली गई थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई

वीडियो में दिख रहे पोस्टर पर इंग्लिश में लिखा है, "SIKKIMESE LIMBOO TRIBES WARMLY WELCOME TO HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA SHRI. NARENDRA MODI JI TO THE STATE OF SIKKIM."

इसका मतलब है, "सिक्किम की लिंबू जनजाति के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम राज्य में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं."

हमें चंद्रा हांग यकथुंगबा नाम के एक यूजर की फेसबुक प्रोफाइल पर इसी रैली का एक दूसरा वीडियो मिला.



29 मई को चंद्रा ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि लिंबू जनजाति के लोग प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में चंद्रा ने सिक्किम सरकार के लिंबू सांस्कृतिक दफ्तर के अधिकारी एसपी मांगयुंग को भी टैग किया था.

एसपी मांगयुंग ने भी 29 मई को सिक्किम की पत्रकार कविता शर्मा का एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में कविता ने लिंबू जनजाति द्वारा निकाली गई इस रैली का एक लंबा वीडियो अपलोड किया था .

इस रैली में हमें वही पोस्टर और लोग दिखे जिन्हें वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है. इससे यह बात साफ हो जाती है कि यह रैली सिक्किम में निकाली गई थी, न कि नेपाल में.

दरअसल, 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी, सिक्किम का दौरा करने वाले थे. लेकिन खराब मौसम के कारण उनका यह दौरा नहीं हो सका और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिक्किम की जनता को संबोधित किया.

नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में रैली निकाली गई या नहीं, ये जानने के लिए हमने नेपाल के पत्रकार नकुल से भी संपर्क किया. उन्होंने हमें बताया कि हाल ही में वहां ऐसी कोई रैली नहीं निकाली गई है.

हालांकि, नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए.

