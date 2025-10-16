फैक्ट चेक: पटना मेट्रो में न बकरी बनी सवारी, न साइकिल की हुई लोडिंग, इन दोनों वीडियो की सच्चाई ये है

पटना मेट्रो का 6 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ. चंद दिनों में ही ये रेल सेवा रील बनाने और गुटखा थूकने जैसी घटनाओं को लेकर चर्चा में आ गई है. और अब एक वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो में लोग बकरी और साइकिल लेकर जाने लगे हैं.
वायरल वीडियो में दो क्लिप्स हैं. पहली में एक महिला को दो बकरियों के साथ एस्कलेटर पर चढ़ते देखा जा सकता है. वहीं दूसरी क्लिप में एक आदमी साइकिल लेकर एस्कलेटर से उतर रहा है. दोनों को पटना मेट्रो का बताया जा जा रहा है.
वीडियो के साथ कैप्शन में एक यूजर ने लिखा, “'पटना मेट्रो' में आप का स्वागत है, आप और आप की बकरियों की यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो”.
लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि दोनों ही क्लिप्स का पटना मेट्रो से कोई लेना-देना नहीं है. ये अलग-अलग रेलवे स्टेशन के वीडियो हैं.
कैसे पता की सच्चाई?
पहली क्लिप
ये वीडियो 5 जुलाई को एक इंस्टाग्राम यूजर ने बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का बताकर शेयर किया था. इस जानकारी की मदद से हमने गूगल मैप्स पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के वीडियो और तस्वीरें देखीं.
हमें स्टेशन पर वही जगह दिख गई जहां ये एस्कलेटर लगा है. यूट्यूब पर भी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के वीडियो मौजूद हैं जिनमें इस जगह को देखा जा सकता है. वायरल वीडियो को इन सभी वीडियो और तस्वीरों से मिलाने पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वायरल वीडियो समस्तीपुर जंक्शन का है.
दूसरी क्लिप
इस क्लिप को भी जुलाई में यूट्यूब पर शेयर किया गया था. इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये वीडियो पटना मेट्रो के उद्घाटन से पहले का है.
इसके अलावा जांच के दौरान हमें बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई वीडियो मिले जिनमें एस्कलेटर के बगल में वैसी ही डिजाइन वाले पिलर दिख रहे हैं जेसै वायरल वीडियो में है.
इसलिए संभवत: एस्कलेटर से साइकिल उतार रहे आदमी का ये वीडियो दरभंगा जंक्शन का है.
यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों क्लिप्स पटना मेट्रो के नहीं है. हाल ही में एक अन्य वीडियो के साथ दावा किया गया था कि पटना मेट्रो में लोग बिना टिकट घुसने लगे हैं. इंडिया टुडे ने इसका भी फैक्ट चेक कर खंडन किया था.