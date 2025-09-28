scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: मौलाना तौकीर रजा का योगी अदित्यानाथ की तारीफ वाला ये वीडियो बरेली हिंसा के बाद का नहीं है

कानपुर और बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बीच वायरल मौलाना तौकीर रजा का वीडियो पुराना निकला. फैक्ट-चेक से पता चला कि वीडियो जून 2022 का है और बरेली हिंसा से कोई संबंध नहीं है. वीडियो में तौकीर रजा मोदी सरकार की नीतियों पर असंतुष्टि जताते हैं और समाजिक शांति बनाए रखने पर सीएम योगी की तारीफ करते हैं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि बरेली हिंसा मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी तौकीर रजा ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
तौकीर रजा का योगी की तारीफ वाला ये वीडियो जून 2022 का है और इसका बरेली हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है.

कानपुर से शुरू हुआ 'आई लव मोहम्मद' वाला विवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी तूल पकड़ चुका है.  इसी विवाद के बीच बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ के समर्थन में 26 सितंबर को जुटी भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस झड़प में कई पुलिस वाले घायल हो गए. पुलिस ने भी भीड़ पर लाठीचार्ज किया. 

इस मामले में पुलिस ने धार्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है. इसी बीच मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी अदित्यानाथ की तारीफ करते हुए सुना जा सकता है. वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को योगी से राजधर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए. इस वीडियो को बरेली हिंसा के बाद का बताया जा रहा है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा है, “मौलाना को भी याद आया यूपी में सरकार किस की हे UP पुलिस का लट्ठ बजते ही बदले तौकीर रजा के जज्बात मोदीजी को योगीजी से राजधर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे योगीजी राजधर्म का पालन कर रहे : तौकीर रजा”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जून 2022 का है और इसका बरेली हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों का कहना है कि तौकीर रजा का ये वीडियो पुराना है. वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन कनक न्यूज के यूट्यूब चैनल पर 20 जून 2022 को अपलोड हुआ मिला. वायरल क्लिप वाले हिस्से को यूट्यूब वीडियो में 7 मिनट 35 सेकंड के टाइमस्टैंप पर सुना जा सकता है. इससे एक बात तो यहीं साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो बरेली हिंसा से कई साल पहले है.

वीडियो में तौकीर रजा मोदी सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना पर अपनी असंतुष्टि जताते हैं. साथ ही, पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर वो केन्द्र सरकार को घेरते हैं. रजा ने मोदी सरकार पर देश में हिंदू-मुस्लिम और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए थे. 

इसके बाद, तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश में समाजिक शांति बनाए रखने को लेकर सीएम योगी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि मस्जिद में टोपी पहनकर हुड़दंग मचा रहे हिंदू युवाओं पर योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को योगी से राजधर्म सीखने की हिदायद भी दी थी.

हमें इस घटना पर जून 2022 में छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें वायरल वीडियो के स्क्रीनग्रैब्स को देखा जा सकता है. यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो 19 जून 2022 का है जब तौकीर रजा, पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में बरेली के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में 19 जून को हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे. 

प्रदर्शन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार को घेरा था. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए तौकीर रजा ने कहा था कि भले ही उनके योगी से कई मतभेद हैं लेकिन सीएम ने राजधर्म का पालन किया है.

कीवर्ड सर्च करने पर हमें बरेली हिंसा के बाद दिया गया रजा का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की हो. अगर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया होता तो मीडिया में खबरें जरूर छपतीं. वे फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है.

रिपोर्ट - आशीष कुमार 

