फैक्ट चेक: हाल ही में अमेरिका में गिरफ्तार हुए ट्रक ड्राइवर हरजिंदर के परिवार का नहीं है ये वीडियो

हाल ही में खबर आई कि अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ट्रक के यू-टर्न लेने के दौरान तीन कार सवारों की मौत हो गई. इस ट्रक को पंजाब के तरन-तारन का रहने वाला हरजिंदर सिंह नाम का एक शख्स चला रहा था. कुछ खबरों में ऐसा बताया गया है कि इस मामले में 28 साल के हरजिंदर सिंह को 45 साल की जेल हो सकती है.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी घर के आंगन में महिलाओं सहित कुछ लोगों को बुरी तरह रोते-बिलखते देखा जा सकता है.

कहा जा रहा है कि ये हरजिंदर का परिवार है जिसका बेटे के पकड़े जाने के बाद ये हाल हो गया.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो में दिख रहे लोग हरजिंदर के परिवार के सदस्य हीं हैं. ये पंजाब के रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति के परिवार का वीडियो है, जिसकी अप्रैल में अमेरिका में मौत हो गई थी.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 26 मई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. यहां इतनी बात साफ हो जाती है कि वीडियो का हरजिंदर के केस कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है.

इस वीडियो को लखविंदर सिंह अर्शी नाम के यूजर ने भी 21 मई को फेसबुक पर शेयर किया था. वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा है कि ये अमृतसर के रहने वाले पंथक नेता पूरन सिंह अर्शी का परिवार है जिनके बेटे का अमेरिका में निधन हो गया था. आगे लिखा है कि जब उनके बेटे की अस्थियां अमृतसर उनके घर आई थीं तो परिवार का ये हाल हो गया था.

इस क्लू की मदद से हमनें कीवर्ड सर्च किया. हमे ईटीवी पंजाब की 1 मई, 2025 की एक खबर मिलीं. इसमें बताया गया है कि पूरन सिंह अर्शी के बेटे मनजिंदर सिंह की अमेरिका में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मौत का कारण उस समय पता नहीं चल पाया था.

खबर में मनजिंदर के भाई का वीडियो भी है जिसमें वो मीडिया से बात करते दिख रहे हैं. आखिर में वो अपना मोबाइल नंबर भी बता रहे हैं. इस नंबर पर हमने कॉल किया. हमारी बात मनजिंदर के भाई लखविंदर सिंह अर्शी से हुई.

लखविंदर ने हमें बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे लोग उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और ये वीडियो अमृतसर का है. उनके मुताबिक, मनजिंदर की मौत 26 अप्रैल को ट्रक चलाने के दौरान साइलेंट अटैक आने से हुई थी. वो अमेरिका के बेकर्सफील्ड शहर में रहते थे और सात साल से अमेरिका में रह रहे थे. लखविंदर का कहना था कि मनजिंदर का अंतिम संस्कार अमेरिका में ही किया गया था.

इस तरह ये साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो हरजिंदर के परिवार का नहीं है.

हालांकि, जाहिर है कि हरजिंदर का परिवार भी इस समय दुखी है. खबरों में बताया गया है कि उनका परिवार सदमे में है. उनकी मां ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है.

हरजिंदर के परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे से गलती हुई है लेकिन उसे कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, जानबूझकर नहीं किया गया है. हरजिंदर 2018 में 12वीं के बाद डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था और तब से ही वहां काम कर रहा था.

