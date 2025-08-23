फैक्ट चेक: वोट चोरी मुद्दे को लेकर कंगना रनौत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना? ये वीडियो एडिटेड है

क्या वोट चोरी विवाद को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है? सोशल मीडिया पर वायरल उनके एक वीडियो के साथ कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है. वीडियो में कंगना को मीडिया से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि चुनाव आयोग ने वोटर्स का अपमान किया है.

इसमें वो कहती हैं, “जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है, जिस तरह से लोगों का अपमान किया, वोटर्स का अपमान किया और वोटर्स भी जिन जिन का नाम बताया था वो भारी संख्या में जो है वो इसको लेकर एक शोक व्यक्त कर रहे हैं. उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है. उनकी जो है पूरी एक तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं राहुल गांधी जी ने….”.

वीडियो के आधार पर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या कंगना ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है. वायरल पोस्ट को फेसबुक और एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि कंगना का ये वीडियो एडिटेड है. उन्होंने चुनाव आयोग पर नहीं, राहुल गांधी पर निशाना साधा था.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये टाइम्स नाउ के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 18 अगस्त को शेयर किया गया था. इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की थी और राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर किए गए दावों का खंडन किया था.

इसी मुद्दे पर कंगना ने मीडियाकर्मियों से बात की थी. उन्होंने कहा था, “जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो राहुल गांधी को कितनी फटकार लगाई है कल कि उन्होंने किस तरह से लोगों का अपमान किया, वोटर्स का अपमान किया और वोटर्स भी जिन जिन का नाम बताया था वो भारी संख्या में जो है वो इसको लेकर एक शोक व्यक्त कर रहे हैं. उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है. उनकी जो है पूरी एक तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं राहुल गांधी जी ने…”.

गौर करने वाली बात है कि वायरल वीडियो में से वो हिस्सा हटा दिया गया है जहां कंगना, राहुल गांधी का नाम ले रही हैं. इससे ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव आयोग पर भड़क रही हैं.

इस तरह हमारी जांच में ये साबित हो जाता है कि कंगना के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. हाल ही में ये दावा भी किया गया था कि वोटी चोरी विवाद से नाराज जनता ने कंगना को काले झंडे दिखाए. लेकिन असल में ये वीडियो कांग्रेस नेता व हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन का था.

