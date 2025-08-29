फैक्ट चेक: बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले शख्स के नाम पर वायरल हुई एमपी के बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए बेहद आपत्तिजनक बात कही. इस घटना के बाद से ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी का स्कार्फ पहने हुए एक व्यक्ति की तस्वीर शेयर कर रहे हैं. इसी शख्स को मामले का आरोपी बताया जा रहा है.
देखते ही देखते ये तस्वीर इस दावे के साथ वायरल हो गई है कि पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति बीजेपी का नेता निकला.
मिसाल के तौर पर, एक एक्स यूजर ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला. अब सवाल ये है की इसको किसने पैसे देकर प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दिलवाया? "
पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस फोटो में बीजेपी का स्कार्फ पहने हुए शख्स वो व्यक्ति नहीं है जिसने बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे. ये अनूपपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले बीजेपी नेता नेक मोहम्मद रिजवी हैं.
क्या है वायरल फोटो वाले शख्स की पूरी कहानी?
हमने देखा कि एक्स यूजर '@FabulasGuy' ने कमेंट किया है कि ये फोटो मध्य प्रदेश में रहने वाले एक दूसरे शख्स नेक मोहम्मद रिजवी की है. इस यूजर ने नेक मोहम्मद के फेसबुक अकाउंट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं.
इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें नेक मोहम्मद रिजवी का फेसबुक अकाउंट मिला. अकाउंट के बायो सेक्शन के मुताबिक, नेक मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अनूपपुर के कोतमा से हैं.
हमने देखा कि इस अकाउंट से वायरल फोटो 18 जुलाई को शेयर की गई थी. यहां फोटो के साथ लिखा है, "भाजपा कोतमा के लोकप्रिय एवं कर्मठ मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री Pushpendra Jain जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं."
ये देखकर हमें लगा कि नेक मोहम्मद बीजेपी कोतमा से जुड़े हो सकते हैं.
नेक मोहम्मद ने फेसबुक पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.
उन्होंने 29 अगस्त को अपनी तस्वीर के गलत इस्तेमाल को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा, "मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है". उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिनमें उन्हें बिहार में पीएम को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति बताया गया है.
हमने इस बारे में और जानकारी के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल से संपर्क किया. उन्होंने हमें बताया कि नेक मोहम्मद का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने इस विवाद को लेकर कोतमा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
उन्होंने हमें नेक मोहम्मद की तरफ से पुलिस को दी गई एप्लिकेशन भी भेजी. इसमें लिखा है, "अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट से मेरी फोटो को जोड़कर मुझे बदनाम किया जा रहा है जबकि इन सबसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मैं आज तक कभी बिहार नहीं गया और न ही मैंने किसी नेता व अन्य सामाजिक व राजनीतिक व्यक्तियों के विषय में कोई टिप्पणी की है. यह मेरे खिलाफ साजिश है. मैं भाजपा का साधारण कार्यकर्ता हूं और जिला अनूपपुर (म.प्र.) में पार्टी का काम करता हूं."
आशीष ने हमें नेक मोहम्मद के स्पष्टीकरण का एक वीडियो भी भेजा जिसे नीचे देखा जा सकता है.
पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति कौन है?
दरभंगा पुलिस के एक्स पोस्ट के मुताबिक, पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले आरोपी का नाम रिजवी उर्फ राजा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. राजा दरभंगा जिले के सिंघवारा थाना क्षेत्र के साकिन भपूरा का रहने वाला है. उसके पिता का नाम मोहम्मद अनीस है.
आजतक के दरभंगा संवाददाता प्रहलाद कुमार ने हमें रिजवी की तस्वीर भेजी. इसकी तुलना वायरल फोटो करने पर ये बात साफ हो जाती है कि दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं.
प्रहलाद ने हमें इस मामले से संबंधित दरभंगा सदर के एसडीपीओ-2 सुरेंद्र कुमार सुमन के बयान का वीडियो भी भेजा जिसे नीचे देखा जा सकता है.
हमने इस बारे में और जानकारी पाने के लिए सुरेंद्र कुमार सुमन से बात की. उन्होंने हमें बताया कि अभी तक जांच में जो बातें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस मामले का आरोपी रिजवी उर्फ राजा कांग्रेस से जुड़ा है.
इस मामले पर कांग्रेस ने क्या कहा है?
इस घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी किया. इसमें वो कहते हैं, "किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं. ताकि यात्रा से ध्यान हटा सकें. ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से. इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं. कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है? किसने करवाया उससे, पता लगाइये. ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम में. जनता सब देख रही है. पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी. और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा दिन."
हालांकि, आजतक इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है कि पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है.
साफ है, मध्य प्रदेश के एक बीजेपी कार्यकर्ता की फोटो, बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले आरोपी की बताकर शेयर की जा रही है.