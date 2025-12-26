scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: बांग्लादेश के डरे हुए हिंदू युवक का नहीं, ये AI से बना वीडियो है

एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक हिंदू युवक बांग्लादेश में आगजनी और सांप्रदायिक तनाव के बीच अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता दिखता है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये बांग्लादेश का एक हिंदू युवक है जो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है.

बांग्लादेश में 27 साल के युवक दीपू चंद्र की हत्या को लेकर बवाल थमा भी नहीं था कि वहां से अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक हिंदू युवक बांग्लादेश में आगजनी और सांप्रदायिक तनाव के बीच अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता दिखता है.

रात के इस सेल्फी वीडियो में जगह-जगह दुकानों में आग लगी हुई दिख रही है. कुछ कोलाहल-सा भी सुनाई दे रहा है. एक जगह बांग्लादेश का झंडा भी लगा हुआ है. युवक कहता है, "बांग्लादेश है. अभी रात का वक्त है. 'दीपू चादर' जैसे हमें भी खत्म कर देंगे. आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके. समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक बिगड़ गया. और..."  

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "बांग्लादेश के हिंदू रोज़ मर रहा है. अब वहाँ का हिंदू भी पूछ रहा है “हमे कौन बचाएगा”. बचा लो बांग्लादेश के हिंदुओं को Narendra Modi जी." कुछ लोग इसे 23 दिसंबर की रात का बांग्लादेश का लाइव व्लॉग भी बता रहे हैं.

सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर कुमार ने भी इसी कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर किया.

तमाम लोग इस वीडियो को असली मान रहे हैं. मिसाल के तौर पर एक एक्स यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इस तरह विनती करने से बेहतर है कि 'मरो या मारो' के सिद्धांत को अपनाओ.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI की मदद से बना है और किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो में ऐसी कई बातें हैं जिनसे इसके AI से बने होने का शक होता है. उदाहरण के तौर पर, इसमें युवक, 'दीपू चंद्र' की जगह 'दीपू चादर' कहता है. इतने चर्चित मामले में नाम को लेकर ऐसी गलती होना मुश्किल है.

वीडियो में एक खंबे के बीचोंबीच रौशनी निकलती हुई दिखती है लेकिन वहां लाइट वाली कोई चीज नहीं है. इसी तरह, एक कार भी नजर आती है जिसके दरवाजे का रंग कार के बाकी हिस्से से अलग है.

एक खंबा दिखता है जिस पर बांग्लादेश का झंडा लगा है. लेकिन वीडियो के बीच में खंबे के बीच का हिस्सा सफेद हो जाता है.

fact check

किसने बनाया है ये वीडियो?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि इसे कुलदीप मीणा नामक व्यक्ति ने 24 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. खास बात ये है कि कुलदीप ने इंस्टाग्राम पर इसी तरह के और भी AI से बने सेल्फी वीडियो शेयर किए हैं. उसने बांग्लादेश में आगजनी को लेकर और भी वीडियो AI से बनाए हुए हैं. कुलदीप की असली तस्वीरें देखकर ये बात समझ में आती है कि वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स वही है.

अब इस तरह के कई  AI टूल्स आ गए हैं जिनमें अपनी फोटो अपलोड करके कोई भी व्यक्ति मनमाफिक वीडियो बनवा सकता है. 

---- समाप्त ----
