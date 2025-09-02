scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पंजाब में बाढ़ की मार किसी से नहीं छुपी, लेकिन ये फोटो वहां की नहीं है

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, दावा किया जा रहा है कि पंजाब में आई बाढ़ की ये तस्वीर है. जिसमें एक शख्स गर्दन तक पानी में डूबा नजर आ रहा है. आजतक की फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर की पड़ताल की और सच्चाई का पता लगाया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस फोटो में पंजाब-हरियाणा में आई बाढ़ के बीच एक आदमी को अपना अनाज बचाते हुए देखा जा सकता है
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
न तो ये फोटो पंजाब की है और न ही हरियाणा की. 2017 की ये फोटो बिहार की है.

पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. 1 अगस्त से अब तक वहां बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. भारी बारिश के कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं.

इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है. फोटो में गर्दन तक पानी में डूबा आदमी, नाव पर अनाज ले जाते देखा जा सकता है.  इस फोटो को पंजाब और हरियाणा में बारिश से हुए नुकसान से जोड़ा जा रहा है. 

इस दावे के साथ फोटो को फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

कुत्ते के आधार कार्ड से परेशान हुआ असली परिवार
'टोमी जैसवाल' नामक कुत्ते के नाम पर वायरल इस फर्जी आधार कार्ड की असली कहानी ये है    
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: पीएम मोदी और बच्चों की इस बातचीत में “वोट चोरी” का नहीं था कोई जिक्र! 
fact check
फैक्ट चेक: ऑन कैमरा तमंचे से हत्या का ये वीडियो हरियाणा का नहीं है 
चंद्रशेखर ने फ्लोरिडा में गिरफ्तार हुए ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह की मां से मुलाक़ात नहीं की है
फैक्ट चेक: अमेरिका में गिरफ्तार हुए ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह की मां से मिले चंद्रशेखर? नहीं, ये महिला कोई और हैं 
Aaj Tak Fact Check
फैक्ट चेक: अलीगढ़ में मुस्लिम फलवालों ने नहीं किया इस मंदिर की जगह पर कब्जा, ये है पूरी कहानी 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो ये फोटो पंजाब की है और न ही हरियाणा की. 2017 की ये फोटो बिहार की है. 

कैसे पता की सच्चाई?

फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 2017 की कई खबरों में मिली. मीडिया आउटलेट स्क्रोल की 10 सितंबर 2017 की रिपोर्ट में इस फोटो को बिहार के अररिया जिले का बताया गया है.

दरअसल साल 2017 में बिहार में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी. इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग दो करोड़ लोग प्रभावित हुए थे. साथ ही 8.5 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए थे. सिर्फ अररिया में ही बाढ़ ने 2.2 लाख लोगों को बेघर कर दिया था. अररिया में गांव वालों का अनाज भी खराब हो गया था. 

Advertisement

फोटो को अररिया का बताकर हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी खबरों में इस्तेमाल किया था. 

इसी से मिलती-जुलती दूसरी फोटो हमें स्टॉक इमेज वेबसाइट Alamy पर भी मिली. यहां फोटो की तारीख 16 अगस्त 2017 बताई गई है. यानि कि वायरल फोटो भी इसी दिन की है. 

कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वायरल फोटो का पंजाब और हरियाणा से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, पंजाब में भी बाढ़ से हालात काफी बुरे हैं. इसकी तस्वीरें यहां और यहां देखी जा सकती हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement