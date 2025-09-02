फैक्ट चेक: पंजाब में बाढ़ की मार किसी से नहीं छुपी, लेकिन ये फोटो वहां की नहीं है

पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. 1 अगस्त से अब तक वहां बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. भारी बारिश के कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं.

इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है. फोटो में गर्दन तक पानी में डूबा आदमी, नाव पर अनाज ले जाते देखा जा सकता है. इस फोटो को पंजाब और हरियाणा में बारिश से हुए नुकसान से जोड़ा जा रहा है.

इस दावे के साथ फोटो को फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. वायरल पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो ये फोटो पंजाब की है और न ही हरियाणा की. 2017 की ये फोटो बिहार की है.

कैसे पता की सच्चाई?

फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 2017 की कई खबरों में मिली. मीडिया आउटलेट स्क्रोल की 10 सितंबर 2017 की रिपोर्ट में इस फोटो को बिहार के अररिया जिले का बताया गया है.

दरअसल साल 2017 में बिहार में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी. इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग दो करोड़ लोग प्रभावित हुए थे. साथ ही 8.5 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए थे. सिर्फ अररिया में ही बाढ़ ने 2.2 लाख लोगों को बेघर कर दिया था. अररिया में गांव वालों का अनाज भी खराब हो गया था.

Advertisement

फोटो को अररिया का बताकर हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी खबरों में इस्तेमाल किया था.

इसी से मिलती-जुलती दूसरी फोटो हमें स्टॉक इमेज वेबसाइट Alamy पर भी मिली. यहां फोटो की तारीख 16 अगस्त 2017 बताई गई है. यानि कि वायरल फोटो भी इसी दिन की है.

कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वायरल फोटो का पंजाब और हरियाणा से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, पंजाब में भी बाढ़ से हालात काफी बुरे हैं. इसकी तस्वीरें यहां और यहां देखी जा सकती हैं.

---- समाप्त ----