सावन और नवरात्रि में नॉनवेज बैन... जानें- क्या कहता है विज्ञान, भूगोल और धर्म?

नवरात्रि के दौरान मांसाहार को लेकर चल रही बहस में धार्मिक, सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक कारण शामिल हैं. बंगाल में मछली को पूजा का हिस्सा माना जाता है जबकि बिहार-झारखंड में मांसाहार का विरोध अधिक है. आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में मांसाहार से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार से परहेज की बात कही जाती है, हालांकि पश्चिम बंगाल में इस दौरान मछली खाना आम है
पहले सावन और फिर नवरात्रि आते ही एक जैसी बहस शुरू हो जाती है, यह बहस सीधे तौर पर खान-पान पर असर डालती है और यह तय करने लगती है कि किसी को कब और क्या खाना चाहिए. इस चर्चा का मुख्य विषय मांसाहार यानी नॉनवेज फूड रहता है.

नवरात्रि शुरू होने के साथ ही यह बहस फिर से जोर पकड़ चुकी है. पर्व-त्योहार के समय मांसाहार पर रोक, बिक्री का विरोध और बाजार बंदी जैसे अभियान फिर शुरू हो चुके हैं. सवाल है कि क्या वाकई नवरात्र में मांसाहार नहीं करना चाहिए? इसके साथ ही दूसरा तर्क भी आ जाता है कि दुर्गा पूजा का चलन जिस बंगाल से निकला है, वहां तो मछली खाना शुभ माना जाता है. बिहार-झारखंड के कई दुर्गा मंदिर में तो बलि भी चढ़ती है और इस बलि के मांस को प्रसाद के तौर पर बांटा भी जाता है.

फिर आखिर ये रोक की बात क्यों?

इस बाबत इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इतिहासकार नृसिंह प्रसाद भादुड़ी कहते हैं कि खान-पान और त्योहार की परंपरा पर भौगोलिक परिस्थितियों का असर और उनका वर्चस्व हमेशा से रहा है. इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है. पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृति का निर्माण बंगाल की खाड़ी, हुगली, पद्मा, मेघना और गंगा नदी करती हैं.  नदी जल की प्रचुरता, मीठे पानी में आसानी से मिल जाने वाली मछली की उपलब्धता और इस राज्य की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होने के कारण मछली, यहां की थाली में आसानी से मिलती है और पूजा-परंपरा से भी इसीलिए इसका ताल्लुक बहुत गहरा देखने को मिलता है.

ऐसे में बंगालियों की मछली पर निर्भरता कोई बड़ी बात नहीं है. यह आसानी से उनकी खान-पान की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है. यही वजह है कि दुर्गा पांडालों में हिल्सा मछली प्रसाद के रूप में भी मिल जाती है और पूजा के बाद होने वाले भंडारे में भी.  

Navratri

बंगाल के कल्चर से ऊपर की ओर चलें और उत्तर भारत की ओर बढ़ें तो बिहार का हिस्सा पार होते-होते मांसाहर विरोध की बात शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी की मांसाहार का विरोध भले ही धार्मिक कारणों से होता रहा हो, लेकिन इसकी असल वजह शरीर विज्ञान और आयुर्वेद से जुड़ी हुई है.

वैष्णव परंपरा में है मांस का निषेध 
वैष्णव परंपरा में चातुर्मास का अनुष्ठान जरूरी बताया गया है, जिसमें वर्षाकाल के चार महीनों के दौरान शाकाहार अपनाने और मांसाहार त्यागने की बात कही गई है. चातु्र्मास (सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक) मांस क्यों नहीं खाना चाहिए इस प्रश्न पर आयुर्वेद के जानकार कहते हैं कि, मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार सावन में भी मांसाहार करने से कोई दिक्कत नहीं बताई जाती है क्योंकि मांस प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. लेकिन, अगर आप आयु्र्वेद की बात मानें तो इस विषय को कुछ अलग तरीके से समझने की जरूरत है. आयुर्वेद में अलग-अलग जीवों के मांस का वर्णन और हर मांस के अपने गुणधर्म बताए गए हैं, और यह भी कि कैसे पकाने से उनके गुण बदलते हैं. इसके साथ ही मौसम का भी खानपान पर असर पड़ता है. 

मांसाहार निषेध का यजुर्वेद और आयुर्वेद से संबंध

वैष्णव परंपरा में एक पौराणिक कथा के जरिए कहा जाता है कि चातुर्मास के चार महीने भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं. भगवान विष्णु का एक नाम वैश्वानर भी है. उन्हें यह नाम तब मिला जब उन्होंने असुरों को सिर्फ अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया. यजुर्वेद में यही वैश्वानर अग्नि का भी एक नाम है. पेट में भोजन पचाने के लिए जो जठराग्नि काम करती है, उसे भी वैश्वानर कहते हैं.

अब चातुर्मास में भगवान विष्णु यानी वैश्वानर सो जाते हैं, इसे आयुर्वेद की नजर से कहें तो पेट की अग्नि यानी वैश्वानर वर्षाकाल में मंद पड़ जाती है. पेट की मंद अग्नि को तेज करने के लिए आयुर्वेद में जो दवा दी जाती है उसका नाम ही वैश्वानर चूर्ण है. अगर आप अपच, पेट के भारीपन, अजीर्ण आदि से परेशान हैं तो वैश्वानर चूर्ण इसकी अचूक दवा है. इसे आयुर्वेदाचार्य से सही डोज लिखवाकर लेना चाहिए.

Navratri

वर्षा ऋतु में मांसाहार डालता है बुरा असर
इसलिए, देश, काल और व्यक्ति के अनुसार इनका सेवन सही या गलत हो सकता है. आयुर्वेद की मानें तो मानव स्वास्थ्य के लिहाज से वर्षाकाल के खान-पान और आहार-विहार के लिए नियम बनाए गए हैं. सावन के साथ ही ये चारों महीने वर्षा ऋतु के मौसम में ही आते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से यह सारे नियम इस दौरान के त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के नियमों के साथ जुड़ गए और इनका असली मर्म कहीं पीछे रह जाता है.

असल बात ये है कि, स्वास्थ्य के नजरिये से वर्षा ऋतु में मौसम में शरीर की अग्नि, यानी भोजन पचाने की शक्ति पूरे साल में सबसे कमजोर होती है. इसे जठराग्नि कहते हैं. इस दौरान वात और कफ दोनों बढ़े रहते हैं. ऐसे में जो भी आहार भारी, चिकनाई वाला, स्निग्ध और स्राव पैदा करने वाला हो वह पचता नहीं है, बल्कि शरीर में आम (toxins) और रुकावटें पैदा करता है.

जैसे बकरे का मांस भारी और शरीर को भरने वाला माना जाता है, लेकिन इसका यही गुण वर्षा ऋतु में शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है. जब अग्नि मंद हो और वात-कफ बढ़ा हो, तब यह पच नहीं पाता लिहाजा अपच, भारीपन, पुराने जोड़ों के दर्द का होना और सूजन के साथ नींद में बेचैनी जैसी समस्या होती ही है. इसी तरह मुर्गे का मांस भी स्वादिष्ट, बल बढ़ाने वाला और चिकनाई से भरपूर होता है, लेकिन यह भी वर्षा ऋतु में अपच, त्वचा पर चिपचिपाहट, जलन और कब्ज जैसे लक्षणों को बढ़ा सकता है. 

वर्षा ऋतु में मछली खाना नुकसानदेह!
इसी तरह वर्षा ऋतु में मछली खाना भी नुकसान देह हो जाता है क्योंकि मछली भले ही जल्दी पक जाती है लेकिन इसका प्राकृतिक गुण शरीर में चिपचिपाहट, नमी, खुजली और कफ-विकारों को बढ़ाता है. वर्षा ऋतु में जब वातावरण में पहले से ही नमी और कफ बढ़ा होता है, तब यह और नुकसानदेह बन सकता है. 

लेकिन, शारदीय नवरात्र के समय से धीरे-धीरे मौसम बदल रहा होता है. यह ऋतु परिवर्तन का समय भी होता है, जब वर्षा विदा लेने वाली होती है और सर्दी का आगमन हो रहा होता है. ऐसे में धीरे-धीरे मांस के खाने की शुरुआत नवरात्र से (सिर्फ बंगाल) हो जाती है. 

यहां भी यह ध्यान रखने वाली बात है और शास्त्र के आधार पर ही इस बात को समझना भी जरूरी है कि मांस की शुरुआत प्रसाद के तौर पर होती है. प्रसाद की मात्रा सभी के हिस्से में थोड़ी ही आती है, प्रसाद कभी भी संपूर्ण भोजन नहीं होता है. इसलिए ऐसा कहना कि नवरात्र के दौरान बंगाली तो जमकर नॉनवेज खाते हैं सिर्फ एक कोरा तर्क है, बल्कि जो लोग अधिक मात्रा में दुर्गा पूजा के दौरान मांस खा रहे हैं तो उन्हें प्रसाद के इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए. 

Navratri

शाक्त परंपरा में श्री कुल और काली कुल की मान्यताएं
अब दु्र्गा पूजा की ही बात करें तो देवी की पूजा पर आधारित यह पर्व दोनों तरह की देवियों 'सौम्य और उग्र' की उपासना करता है. इस तरह के वर्गीकरण का आधार बंगाल की शाक्त परंपरा है, जिसमें इसके दो प्रकार हैं. एक है श्री कुल शाक्त परंपरा, दूसरा है काली कुल शाक्त परंपरा. श्रीकुल में देवियों के सौम्य स्वरूप सामने आते हैं, जैसे सरस्वती, महालक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, अन्नपूर्णा और काली को छोड़कर नवरात्रि की सभी देवियां. इसके अलावा देवी दुर्गा से जुड़ी कुछ अन्य शक्ति देवियां भी हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं. राजस्थान के करौली धाम में कैला देवी शाकाहारी और पवित्र देवी हैं. वहां लहसुन-प्याज का भी निषेध हैं. इसी तरह जम्मू की वैष्णों देवी भी शाकाहारी हैं. संतोषी माता के भोजन में तो खट्टे पदार्थ भी नहीं होने चाहिए. 

इसके उलट काली कुल की शाक्त परंपरा में मांसाहर शामिल है. खुद देवी काली मांसाहार करती हैं. उन्हें बलि चढ़ती है. तारा, जिन्हें श्मशान काली कहते हैं वह रक्तपान करती हैं. छिन्नमस्ता देवी की तो कहानी ही रक्त पीने से जुड़ी हुई है. भैरवी, 64 योगिनी, वाराही, नारसिंही,  इसके अलावा दस महाविद्या की दसों देवियां मांसाहार स्वीकार करती हैं. इनकी पूजा में देवियों को मांस आदि चढ़ाया जाता है.

जब मां सती के मृत शरीर के अंग धरती पर गिरे, तो वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए. 51 शक्तिपीठों में से, बंगाल (बांग्ला क्षेत्र) को 16 का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनमें से पश्चिम बंगाल में 11 हैं. कुछ असम और नेपाल में हैं. अधिकांश शक्तिपीठों पर पशु बलि लगभग रोज ही होती है. यह निजी आस्था का अभिन्न अंग है. इसके लिए किसी बैन कल्चर की जरूरत नहीं है, भारत कई तरह के धर्मों और पंथों को मान देने वाला देश है, यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता, भोजन खुद में एक धर्म है. इससे भी अधिक क्या खाया जाए, कब खाया जाय यह बेहद निजी मामला है.

---- समाप्त ----
