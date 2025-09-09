इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 का आज दूसरा दिन... जानें शेड्यूल, प्रोग्राम और स्पीकर्स की फुल लिस्ट

कोयंबटूर में इंडिया टुडे का प्रतिष्ठित साउथ कॉन्क्लेव आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है. दो दिवसीय यह आयोजन 8 सितंबर को शुरू हुआ था और होटल ली मेरिडियन में आयोजित किया जा रहा है. इस मंच का उद्देश्य दक्षिण भारत की आवाजों को एक साथ लाना, विरासत को सहेजना, गवर्नेंस को मजबूत करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रगति को नई दिशा देना है.
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को देश का सबसे बड़ा थॉट लीडरशिप फोरम माना जाता है. पिछले दो दशकों से यह मंच भू-राजनीति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और सामाजिक प्रगति जैसे अहम मुद्दों पर विमर्श का केंद्र रहा है. इसने हमेशा प्रभावशाली नेताओं और दूरदर्शी विचारकों को एक साथ लाकर चुनौतियों और अवसरों पर सार्थक चर्चा कराई है.
इस साल का साउथ कॉन्क्लेव भी इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहा है. इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, बदलता राजनीतिक परिदृश्य, नई आर्थिक सीमाएं और विकसित होती सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी. यह मंच दक्षिण भारत की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक एजेंडा से जोड़ने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है.
दो दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में इंगेजिंग डिस्कशन्स, इम्पैक्टफुल कीनोट्स और थॉट-प्रोवोकिंग पैनल्स शामिल होंगे. इसमें प्रभावशाली नेता, नीति निर्माता, दूरदर्शी विचारक और बदलाव लाने वाले चेहरे अपने विचार साझा करेंगे.
दूसरे दिन का कार्यक्रम
9 सितंबर- आज का कार्यक्रम
FYI: Bright Young Indians
10:30 – 10:45 बजे: साउथ टू स्पेस: मिशन 2029 एंड बियॉन्ड
विकास
10:45 – 11:15 बजे: Making Bengaluru Great Again
हॉट बटन
11:15 – 11:45 बजे: द कास्ट काउंट: व्हाट्स इन द नंबर्स?
11:45 – 12:00 बजे: साउथ इंडियाज रियल एस्टेट बूम, अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज
फ्यूचरस्कोप
12:00 – 12:30 बजे: From Automation to Aspiration: Building Future-Ready Jobs
हेल्थ एंड हीलिंग
12:30 – 1:00 बजे: Healing 2.0: Where Innovation Meets Care
हेल्थकेयर
1:00 – 1:30 बजे: Prescription from the South: Lessons in Healthcare Leadership
मुख्य वक्तव्य (Keynote)
1:30 – 2:00 बजे: हैदराबाद: इसे एक ग्लोबल हब बनाना
राजनीति
2:30 – 3:00 बजे: Who Will Win Tamil Nadu 2026? | प्रायोजक: Radico
राजनीति
3:00 – 3:30 बजे: The Hat-Trick Hunt: क्या लेफ्ट 2026 में केरल बचा पाएगा?
सिनेमा
3:30 – 4:00 बजे: The Changemaker: सिनेमा में सुरक्षित जगह और जेंडर समानता
सिटीव्यू
4:00 – 4:45 बजे: क्या बनाता है कोयंबटूर को तमिलनाडु का गौरव