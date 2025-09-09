इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 का आज दूसरा दिन... जानें शेड्यूल, प्रोग्राम और स्पीकर्स की फुल लिस्ट

कोयंबटूर में इंडिया टुडे का प्रतिष्ठित साउथ कॉन्क्लेव आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है. दो दिवसीय यह आयोजन 8 सितंबर को शुरू हुआ था और होटल ली मेरिडियन में आयोजित किया जा रहा है. इस मंच का उद्देश्य दक्षिण भारत की आवाजों को एक साथ लाना, विरासत को सहेजना, गवर्नेंस को मजबूत करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रगति को नई दिशा देना है.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को देश का सबसे बड़ा थॉट लीडरशिप फोरम माना जाता है. पिछले दो दशकों से यह मंच भू-राजनीति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और सामाजिक प्रगति जैसे अहम मुद्दों पर विमर्श का केंद्र रहा है. इसने हमेशा प्रभावशाली नेताओं और दूरदर्शी विचारकों को एक साथ लाकर चुनौतियों और अवसरों पर सार्थक चर्चा कराई है.

इस साल का साउथ कॉन्क्लेव भी इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहा है. इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, बदलता राजनीतिक परिदृश्य, नई आर्थिक सीमाएं और विकसित होती सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी. यह मंच दक्षिण भारत की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक एजेंडा से जोड़ने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है.

दो दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में इंगेजिंग डिस्कशन्स, इम्पैक्टफुल कीनोट्स और थॉट-प्रोवोकिंग पैनल्स शामिल होंगे. इसमें प्रभावशाली नेता, नीति निर्माता, दूरदर्शी विचारक और बदलाव लाने वाले चेहरे अपने विचार साझा करेंगे.

दूसरे दिन का कार्यक्रम

सुबह 10:45 बजे - कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार चर्चा में शामिल होंगे. दोपहर 12 बजे - तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सर्विसेज मंत्री डॉ. पीटीआर पळनीवेल त्यागराजन (PTR) अपनी बात रखेंगे. दोपहर 3 बजे - केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन और आबकारी मंत्री एमबी राजेश मंच पर मौजूद रहेंगे। इसी सत्र में केरल कांग्रेस विधायक और पूर्व गृहमंत्री रामेश चेन्निथला भी हिस्सा लेंगे.

9 सितंबर- आज का कार्यक्रम

FYI: Bright Young Indians

10:30 – 10:45 बजे: साउथ टू स्पेस: मिशन 2029 एंड बियॉन्ड

जह्नवी डांगेटी, US की Titan Space Industries के 2029 स्पेस मिशन की उम्मीदवार

मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

विकास

10:45 – 11:15 बजे: Making Bengaluru Great Again

डी.के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक

मॉडरेटर: राजदीप

हॉट बटन

11:15 – 11:45 बजे: द कास्ट काउंट: व्हाट्स इन द नंबर्स?

के. राजू, राष्ट्रीय समन्वयक, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विभाग, AICC

कांचा इलैया, लेखक

डॉ. अंबुमणि रामदोस, अध्यक्ष, पीएमके और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

राकेश सिन्हा, पूर्व बीजेपी सांसद और आरएसएस विचारक

मॉडरेटर: अक्षिता

11:45 – 12:00 बजे: साउथ इंडियाज रियल एस्टेट बूम, अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज

संजय दत्त, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Tata Realty & Infrastructure Ltd

मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

फ्यूचरस्कोप

12:00 – 12:30 बजे: From Automation to Aspiration: Building Future-Ready Jobs

डॉ. पळनीवेल त्यागराजन (PTR), सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री, तमिलनाडु

मॉडरेटर: प्रमोद + राज चेंगप्पा

हेल्थ एंड हीलिंग

12:30 – 1:00 बजे: Healing 2.0: Where Innovation Meets Care

डॉ. एच. सुधर्शन बल्लाल, चेयरमैन, Manipal Health Enterprises

मॉडरेटर: सुयेशा

हेल्थकेयर

1:00 – 1:30 बजे: Prescription from the South: Lessons in Healthcare Leadership

डॉ. अरुण एन. पलानीस्वामी, कार्यकारी निदेशक, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल

प्रोफेसर अश्वनी कुमार, वाइस चांसलर, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (SIMATS)

मॉडरेटर: सुयेशा

मुख्य वक्तव्य (Keynote)

1:30 – 2:00 बजे: हैदराबाद: इसे एक ग्लोबल हब बनाना

डी. श्रीधर बाबू, IT, E&C, उद्योग और वाणिज्य एवं विधायी मामलों के मंत्री

मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

2:00 – 2:30 बजे: लंच

राजनीति

2:30 – 3:00 बजे: Who Will Win Tamil Nadu 2026? | प्रायोजक: Radico

ए. सरवनन, प्रवक्ता, DMK

कोवाई सत्यन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, AIADMK

विनोज पी. सेल्वम, सचिव, तमिलनाडु बीजेपी

लक्ष्मी रामचंद्रन, महासचिव, तमिलनाडु कांग्रेस

मॉडरेटर: नागर्जुन + अक्षिता

राजनीति

3:00 – 3:30 बजे: The Hat-Trick Hunt: क्या लेफ्ट 2026 में केरल बचा पाएगा?

एम.बी. राजेश, स्थानीय स्वशासन विभाग और आबकारी मंत्री, केरल

रमेश चेन्निथला, कांग्रेस विधायक, पूर्व गृहमंत्री और विपक्ष के नेता, केरल

मॉडरेटर: नागर्जुन

सिनेमा

3:30 – 4:00 बजे: The Changemaker: सिनेमा में सुरक्षित जगह और जेंडर समानता

श्वेता मेनन, अध्यक्ष, Association of Malayalam Movie Artists

मॉडरेटर: शिबी

सिटीव्यू

4:00 – 4:45 बजे: क्या बनाता है कोयंबटूर को तमिलनाडु का गौरव

काल्कि सुब्रमण्यम, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, संस्थापक, साहोदरी फाउंडेशन

वनिता मोहन, उद्यमी, सह-संस्थापक, Siruthuli

वनथि श्रीनिवासन, बीजेपी विधायक, तमिलनाडु

शंकर वनवरयार, अध्यक्ष, कुमारगुरु संस्थान

आरजे दीपक, रेडियो जॉकी

