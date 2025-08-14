TRP रेस में अनुपमां नंबर 1, 'क्योंकि सास' टॉप 3 से गायब, तुलसी वीरानी का फीका पड़ा चार्म?

एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 29 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर आ रहा है. शुरू-शुरू में तो ये सीरियल दर्शकों के सिर चढ़ा, लेकिन अब लगता है कि शो की टाइमलाइन धीरे-धीरे नीचे जाती जा रही है. इस हफ्ते की TRP लिस्ट आ चुकी है. इस बार एकता कपूर का ये आयकॉनिक सीरियल पहले से चौथे नंबर पर गिर चुका है.

पहले नंबर पर किसने मारी बाजी?

राजन शाही का सीरियल 'अनुपमा' एक बार फिर से नंबर वन हो गया है. टीआरपी लिस्ट में सीरियल ने 2.3 TRP अचीव की है. दूसरे पर हैं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'. दोनों की टीआरपी 2.1 आई है. असित कुमार मोदी के लिए भी ये काफी खुशी की बात है. जबकि 'तारक मेहता' के कुछ एक्स को-एक्टर्स शो और असित को लेकर न जाने कितने विवादित बयान दे रहे हैं.

दयाबेन भी शो में पिछले 6 साल से नहीं नजर आई हैं. इन सबके बावजूद 'तारक मेहता' का दूसरे नंबर पर टीआरपी लिस्ट में आना बड़ी बात है. अब बात करें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की तो एकता कपूर के लिए ये वीक निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस बार इसकी टीआरपी धड़ाम से गिरी है. सिर्फ 1.8 टीआरपी आई है. सिर्फ इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी को लेकर भी बातें बन रही हैं कि सीरियल में उनका बॉडी डबल का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि, मेकर्स या फिर एक्ट्रेस की ओर से इसपर अबतक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है.

Advertisement

ये चारों ही सीरियल्स प्राइम टाइम पर आते हैं. कॉम्पिटीशन चारों में तगड़ा रहता है. हर हफ्ते फैन्स टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि उनका फेवरेट शो किस स्थान पर आया है.

स्मृति ने की 17 साल बाद पर्दे पर वापसी?

एकता कपूर के सीरियल से स्मृति ईरानी ने 17 साल बाद पर्दे पर वापसी की है. उनके लिए भी ये बड़ी बात है. एक्टिंग छोड़कर स्मृति ईरानी, पॉलिटीशियन बन गई थीं. भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काफी सालों से काम कर रही हैं. एकता के कहने पर ही उन्होंने पर्दे पर वापसी की है. हालांकि, इस सीरियल के अलावा स्मृति कोई और सीरियल करेंगी, ये कह पाना मुश्किल है. सच कहें तो उम्मीद भी कम ही नजर आती है.

---- समाप्त ----