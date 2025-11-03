करोड़पति सिंगर अमाल मलिक के प्यार में तान्या मित्तल? फरहाना ने उठाए सवाल, कुनिका ने उड़ाया मजाक

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं. बीते वीकेंड का वार में अमाल ने टास्क के दौरान तान्या को अपनी बहन जैसा बताया था. इसे लेकर सलमान ने भी तान्या को चिढ़ाया था. अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है...इसके बारे में पूरा घर बात कर रहा है.

तान्या से पूछे गए सवाल

फरहाना के मुताबिक, उन्हें नहीं लगता वीकेंड का वार से पहले तान्या अमाल को भाई मानती थीं. फरहाना ने तान्या को समझाते हुए कहा- अमाल से बाहर भी दुनिया है. इतना नहीं मरते किसी पर. तुम अमाल के सामने अलग इंसान बन जाती हो. इतना भी उसकी चिंता मत करो कि दुनिया तुम्हें चेप बोलने लगे. क्या तुम सच में अमाल के लिए फील करती हो?

तान्या ने अपनी सफाई में कहा कि वो अमाल की बेहद चिंता करती हैं. वो उनका ध्यान अपनी खुशी के लिए रखती हैं. लोगों की बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है.

अमाल को पसंद करती हैं तान्या?

उधर, नीलम गिरी, शहबाज बदेशा और कुनिका सदानंद भी इस रिश्ते पर बात करते दिखे. नीलम ने पूछा- क्या तान्या अमाल को पसंद करती है? शहबाज ने कंफर्म किया कि वो अमाल के लिए फील करती है. तभी कुनिका ने हंसते हुए कहा- अब तो अमाल को तान्या का भाई बना दिया है. तान्या और अमाल की दोस्ती शुरुआती हफ्तों में काफी अच्छी लगी थी. लेकिन अब उनका बॉन्ड खराब हो गया है. अमाल कई मौकों पर तान्या पर चिल्लाए हैं. उन्होंने तान्या के खिलाफ आवाज उठाई है. इतना सब होने के बाद भी तान्या ने अमाल का साथ नहीं छोड़ा है. वो अमाल को हर मौके पर सपोर्ट करती हैं. उनकी केयर करती दिखती हैं.

तान्या के इसी रवैये की वजह से उनपर सवाल उठ रहे हैं. वहीं अमाल तान्या संग अपने रिश्ते को लेकर क्लियर हैं. वो तान्या की खास परवाह नहीं करते. तान्या के बारे में गॉसिपिंग करते हुए भी अमाल को देखा गया है. बीते एपिसोड में अमाल ने टास्क के दौरान तान्या को ही टारगेट किया था. यूजर्स का भी मानना है कि तान्या अमाल के लिए फीलिंग्स रखती हैं. देखना होगा उनकी दोस्ती की ये रोलर कोस्टर राइड कितनी टिकती है.

---- समाप्त ----