जिस शो में गईं वहां मचाया बवाल, कंट्रोवर्सी क्वीन हैं शिल्पा शिंदे, मजबूरी में बन रहीं अंगूरी भाभी?

शिल्पा शिंदे जितनी एंटरटेनिंग हैं, उतकी ही बेबाक भी हैं. उन्हें अंगूरी भाभी के रोल से लाइमलाइट मिली. अब चर्चा है वो शो में फिर से लौट रही हैं. ये न्यूज सुनकर फैंस एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या शिल्पा को फेम और अपना खोया स्टारडम पाने के लिए ये शो मजबूरी में करना पड़ रहा है? जानते हैं...

विवादों में रहीं शिल्पा शिंदे (Photo: YouTube Screengrab)
टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार शिल्पा शिंदे को लेकर खबर है कि वो फिर से अंगूरी भाभी का रोल अदा कर सकती हैं. 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है. अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. शिल्पा ने क्लियर किया कि अगर फैंस की खातिर उन्हें फिर से अंगूरी भाभी बनना पड़े तो वो ये रोल करेंगी. शिल्पा ने इस शो को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर भी खेद जताया. 

फिर से अंगूरी भाभी बनेंगी शिल्पा?

शिल्पा के स्क्रीन पर अंगूरी भाभी का रोल करने की बात कईयों को हजम नहीं हुई है. क्योंकि ये वहीं शिल्पा हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक पर 'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ा था. प्रोड्यूसर्स संग उनका बड़ा झगड़ा हुआ था. शिल्पा ने सेट पर मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया था. ये भी कहा कि उन्हें दूसरे शोज में काम नहीं करने दिया जा रहा है. एक्ट्रेस को मनाने की काफी कोशिश हुई थी.

बात इतनी बढ़ी कि एक्ट्रेस ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी पंगा ले लिया था. उन्होंने सिंटा मेंबर्स को माफिया बताया. 'भाभीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मानहानि का केस किया था. प्रोड्यूसर बेनिफर कोहली ने शिल्पा पर अनप्रोफेशनल रवैया दिखाने और फीस बढ़ाने की डिमांड करने के आरोप लगाए थे.

क्या शिल्पा के पास नहीं काम?

इतना सारा ड्रामा होने के बाद अब एक्ट्रेस का उन्हीं मेकर्स संग काम करना लोगों को हैरान कर रहा है. क्योंकि शिल्पा अपने बेबाकपन के लिए जाती हैं. वो अनफिल्टर्ड हैं. अगर दोबारा बेनिफर और शिल्पा का रीयूनियन होता है, तो क्या बिना किसी पंगे के वो साथ काम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा. इंटरनेट यूजर्स का मानना है शो में लौटना शिल्पा की मजबूरी भी हो सकती है. क्योंकि इस शो के बाद उन्हें कोई बड़ा शो और मेमोरेबल किरदार नहीं मिला है.

वो रियलिटी शोज में ज्यादा दिखीं. उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के सहारे बिग बॉस 11 में एंट्री मारी. अपने एंटरटेनिंग नेचर की वजह से वो शो जीतीं. फिर झलक दिखला जा 10 और खतरों के खिलाड़ी 14 में दिखीं. शो मैडम सर में एसीपी नैना माथुर बनकर शिल्पा ने एंटरटेन किया. लेकिन यहां भी सेट पर उनका विवादा हो गया.

वर्कफ्रंट पर, शिल्पा ने आज तक कई शोज किए लेकिन उन्हें लाइमलाइट अंगूरी भाभी बनकर मिली. इस किरदार की लोकप्रियता का ही आलम है कि शिल्पा झगड़े के बावजूद ये शो फिर से करने का सोच रही हैं.

एक नजर डालते हैं शिल्पा से जुड़े विवादों पर....

गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान

'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ने के बाद शिल्पा को कॉमेडी शो में 'गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान' का ऑफर मिला. लेकिन शो ऑनएयर होने से पहले शिल्पा ने इसे छोड़ दिया था. एक्ट्रेस ने मेकर्स पर ज्यादा घंटे काम कराने और आर्टिस्ट्स को प्रताड़ित करने, स्क्रिप्ट शेयर ना करने का आरोप लगाया था. ये भी कहा कि वो सुनील ग्रोवर संग कभी काम नहीं करेंगी. क्योंकि सुनील पूरा एक्ट टेकओवर कर लेते हैं. उनके कॉमिक गैग को बर्बाद कर दिया जाता है. 

झलक दिखला जा 10

झलक दिखला जा 10 के दौरान शिल्पा की चैनल संग लड़ाई हुई थी. उन्होंने शो के जज करण जौहर और नोरा फतेही को खरी खोटी सुनाई थी. उनपर बायस्ड होने और फेवरेटिज्म करने का आरोप लगाया. 

मैडम सर

मैडम सर शो में शिल्पा ने धमाकेदार एंट्री की थी. लेकिन बाद में अपने ट्रैक से खुश न होने पर उन्होंने शो छोड़ दिया था. ये भी कहा कि मेकर्स ने रोल को लेकर उनसे झूठ बोला था..

खतरों के खिलाड़ी

जब वो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनीं तो वहां भी कंटेस्टेंट्स संग उनकी लगातार लड़ाई देखने को मिली. जब शिल्पा बिग बॉस का हिस्सा थीं, वहां उन्होंने प्रोड्यूसर विकास गुप्ता को खूब टॉर्चर किया था. उनके शो 'भाभीजी घर पर हैं' से बाहर होने का जिम्मेदार विकास को ठहराया. विकास पर उनका फेक MMS बनाने का भी आरोप लगाया था.

