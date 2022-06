Amazon miniTV एक नई सीरीज लेकर हाजिर होने वाला है. सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. सोचो-सोचो ट्रेलर रिलीज के बारे में किसने बताया है. नहीं पता कर पाये ना. चलो अब हम ही बता देते हैं. अमेजन मिनीटीवी की न्यू सीरीज 'उड़न पटोलास' का ट्रेलर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने लॉन्च किया है. ट्रेलर 1 मिनट 59 सेकेंड का है. जानते है कि ट्रेलर में क्या खास है.

उड़न पटोलास ट्रेलर

'उड़न पटोलास' का ट्रेलर ग्लैमर से भरा हुआ है. सीरीज की कहानी चार सहेलियों की कहानी है, जो उनकी रियल लाइफ की परेशानियों को उजागर करती है. इन चार लड़कियों की जिंदगी में एक नहीं, बल्कि कई परेशानियां हैं. खास बात ये है कि इन लड़कियों की लाइफ कितनी ही उलझी ही क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल घड़ी में ये एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ती.

वेब सीरीज के लीड एक्टर्स अपूर्व अरोड़ा, आस्था सिदाना, पोपी जब्बल और सुखमनी सदाना हैं, जो ट्रेलर में अपने रोल-रोल में काफी जचते हुए दिखे. इन सभी के अलावा सीरीज में राजवीर सिंह, मयंक अरोड़ा, तानिया कालरा, वैभव तलवार, राकेश बेदी और माणिक सिंह अहम रोल निभाते नजर आयेंगे. लगभग 2 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद आपको अमेजन प्राइम के वेब शो Four More Shots Please! की याद आना लाजमी है.

Four More Shots Please! में भी इसी तरह चार लड़कियों की कहानी को दिखाया गया था. ट्रेलर के कई सीन्स फोर मोर शॉट्स की याद दिलाते हैं. शहनाज गिल ने ट्रेलर की शुरूआत में कहा था कि पूरा ट्रेलर जरूर देखना और हमने देखा भी. आप भी देखियेगा इसके बाद बताइयेगा कि आपको उड़न पटोलास का ट्रेलर कैसा लगा.

हां एक बात ये सीरीज आप अमेजन मिनी टीवी पर 10 जून को एकदम फ्री में देख सकते हैं. इसके लिये आपको अमेजन के शॉपिंग ऐप पर जाना है, उसके राइट साइड में आपको मिनी टीवी का ऑइकन दिख जायेगा. (नोट- ये जानकारी उनके लिये है, जिन्हें Amazon miniTV के बारे में नहीं पता है).