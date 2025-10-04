scorecardresearch
 

Feedback

धनश्री ने पैसे-फेम के लिए चहल से की थी शादी? कॉमेडियन ने उड़ाया मजाक, महवश ने दिया साथ

कॉमेडियन समय रैना और आरजे महवश ने एक वीडियो में धनश्री पर तंज कसे हैं. वीडियो में उन्होंने धनश्री के तलाक और एलिमनी के मुद्दे पर इशारों में बात की. युजवेंद्र चहल ने महवश और समय के वीडियो पर रिएक्ट किया है.

Advertisement
X
युजवेंद्र चहल के सपोर्ट में आरजे महवश और समय रैना (PHOTO: Screengrab)
युजवेंद्र चहल के सपोर्ट में आरजे महवश और समय रैना (PHOTO: Screengrab)

इन दिनों सोशल मीडिया पर धनश्री वर्मा छाई हुई हैं. राइज एंड फॉल में धनश्री अकसर तलाक पर बात करती नजर आती हैं. इस बीच कॉमेडियन समय रैना और आरजे महवश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धनश्री पर तंज कसते दिख रहे हैं. 

समय रैना-आरजे महवश ने कसा तंज
कॉमेडियन समय रैना, युजवेंद्र चहल की रुमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश के साथ एक फनी विज्ञापन में नजर आए. वीडियो में समय और महवश इशारों ही इशारों में चहल की एक्स वाइफ धनश्री पर ताने मारते दिखे. कॉमेडियन ने डायरेक्टली धनश्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इन डायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ कह दिया. 

सबसे पहले उन्होंने धनश्री के राइज एंड फॉल में जाने पर कमेंट किया. इसके बाद उन्होंने धनश्री के उस कमेंट पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि चहल ने शादी के दो महीने बाद उन्हें धोखा दिया था. यही नहीं, समय ने 4 करोड़ की एलिमनी और बी योर ओन शुगर डैडी टी-शर्ट पर भी निशाना साधा. महवश, समय से पूछती हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है. इस पर वो कहते हैं कि बीच में बस राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, लेकिन अब सब सही है. बस पहले 2 महीने में यह एक इश्यू था. 

सम्बंधित ख़बरें

aryan khan, samay raina, the bads of bollywood
आर्यन को बधाई देने नहीं पुराने जख्म कुरेदने आए थे समय रैना? शाहरुख फैंस नाराज 
supreme court on social media guidelines
'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बने सख्त गाइडलाइन, NBDA से लें सलाह...', सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को निर्देश 
अभिव्यक्ति की आज़ादी लेकिन शर्तें लागू
बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के फिर सहना है सह ले 
समय रैना ने कोर्ट में 32 लाख रुपये के सामाजिक योगदान का दिया हवाला (File Photo: PTI)
'किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था...', कॉमेडियन समय रैना ने SC में बिना शर्त मांगी माफी 
Supreme Court on Comedians
Stand up comedians को Supreme Court का निर्देश! 
Advertisement

वहीं सयम ने महवश से पूछा कि आपका फेवरेट अक्षर क्या है, तो वो इस पर कहती हैं कि M, क्योंकि मेरा नाम M से शुरू होता है. समय कहते हैं कि मेरा है U, Z (यूजी) है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

चीटिंग और एलिमनी पर समय की बात सुनकर महवश हैरान हो जाती हैं. वो कॉमेडियन से कहती हैं कि समय के पास कोई फिल्टर नहीं है. महवश कहती हैं कि इसको जेल से किसने बाहर निकाला.

चहल ने किया रिएक्ट 
युजवेंद्र चहल ने समय रैना के फनी वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि एक और केस के लिए तैयार रहना. फैन्स को समय रैना और महवश की जुगलबंदी काफी पसंद आ रही है. फैन्स का कहना है कि समय धनश्री का नाम लिए बिना बहुत कुछ कह गए. सुनकर मजा आ गया. 

देखते हैं कि राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद धनश्री इस वीडियो पर कैसे रिएक्ट करती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement