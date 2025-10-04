धनश्री ने पैसे-फेम के लिए चहल से की थी शादी? कॉमेडियन ने उड़ाया मजाक, महवश ने दिया साथ

इन दिनों सोशल मीडिया पर धनश्री वर्मा छाई हुई हैं. राइज एंड फॉल में धनश्री अकसर तलाक पर बात करती नजर आती हैं. इस बीच कॉमेडियन समय रैना और आरजे महवश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धनश्री पर तंज कसते दिख रहे हैं.

समय रैना-आरजे महवश ने कसा तंज

कॉमेडियन समय रैना, युजवेंद्र चहल की रुमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश के साथ एक फनी विज्ञापन में नजर आए. वीडियो में समय और महवश इशारों ही इशारों में चहल की एक्स वाइफ धनश्री पर ताने मारते दिखे. कॉमेडियन ने डायरेक्टली धनश्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इन डायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ कह दिया.

सबसे पहले उन्होंने धनश्री के राइज एंड फॉल में जाने पर कमेंट किया. इसके बाद उन्होंने धनश्री के उस कमेंट पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि चहल ने शादी के दो महीने बाद उन्हें धोखा दिया था. यही नहीं, समय ने 4 करोड़ की एलिमनी और बी योर ओन शुगर डैडी टी-शर्ट पर भी निशाना साधा. महवश, समय से पूछती हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है. इस पर वो कहते हैं कि बीच में बस राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, लेकिन अब सब सही है. बस पहले 2 महीने में यह एक इश्यू था.

वहीं सयम ने महवश से पूछा कि आपका फेवरेट अक्षर क्या है, तो वो इस पर कहती हैं कि M, क्योंकि मेरा नाम M से शुरू होता है. समय कहते हैं कि मेरा है U, Z (यूजी) है.

चीटिंग और एलिमनी पर समय की बात सुनकर महवश हैरान हो जाती हैं. वो कॉमेडियन से कहती हैं कि समय के पास कोई फिल्टर नहीं है. महवश कहती हैं कि इसको जेल से किसने बाहर निकाला.

चहल ने किया रिएक्ट

युजवेंद्र चहल ने समय रैना के फनी वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि एक और केस के लिए तैयार रहना. फैन्स को समय रैना और महवश की जुगलबंदी काफी पसंद आ रही है. फैन्स का कहना है कि समय धनश्री का नाम लिए बिना बहुत कुछ कह गए. सुनकर मजा आ गया.

देखते हैं कि राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद धनश्री इस वीडियो पर कैसे रिएक्ट करती हैं.

---- समाप्त ----