BB19: 'फायर मोड' में दिखे सलमान खान, 'वीकेंड का वार' में घरवालों की जमकर लगाई क्लास

इस हफ्ते बिग बॉस हाउस में काफी कुछ घटा. घर में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की लापरवाही के कारण लगभग सभी घरवाले घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए. हर कोई दोनों से नाराज हुआ. लेकिन मृदुल ने घर का कप्तान होने के बावजूद, इसमें अभिषेक-अशनूर को सपोर्ट किया. जिसपर अब होस्ट सलमान खान ने बात की है. उन्होंने तीनों कंटेस्टेंट्स को फटकारा है.

अभिषेक-अशनूर को सलमान ने लगाई फटकार

दरअसल, अभिषेक और अशनूर पूल में बिना माइक फुसफुसाकर बातें कर रहे थे. इस दौरान बिग बॉस ने दोनों को कई बार चेतावनी दी. लेकिन अभिषेक और अशनूर ने उनकी एक नहीं सुनी. उलटा, अभिषेक ने बिग बॉस को पलटकर जवाब दिया कि अब उनकी बात हो चुकी है. दोनों की गलती की सजा बाकी घरवालों को भुगतनी पड़ी. मृदुल, अभिषेक और अशनूर के अलावा सभी घरवाले नॉमिनेट हुए.

अब 'वीकेंड का वार' का प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान अभिषेक और अशनूर को अपनी गलती के लिए फटकार रहे हैं. उन्होंने दोनों से कहा कि बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद, वो नियम का उल्लंघन करते रहे. फिर उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि अब उनकी बात फाइनली हो चुकी है. ऐसे में अब पूरा देश जानना चाहता है कि अभिषेक और अशनूर क्या बातें कर रहे थे. अभिषेक ने सफाई देते हुए कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे.

Advertisement

लेकिन सलमान ने उनकी एक नहीं सुनी. वो एक्टर की क्लास लगाते हुए बोले, 'हां हां, आपका रिएक्शन था कि मैं ऐसा ही हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है. अगर ये आपकी ताकत है तो कमजोरी क्या होगी? आज आप दोनों की वजह से कोई घर से चला जाएगा.' इस दौरान अशनूर और अभिषेक का चेहरा उतरा हुआ था. दोनों चौंकते नजर आए.

मृदुल की भी लगाई क्लास

सलमान एक नए प्रोमो में मृदुल तिवारी की भी क्लास लगाते दिखाई दिए, जिन्होंने इस पूरे मामले में अभिषेक-अशनूर के हित में फैसला लिया. सुपरस्टार ने मृदुल के इस फैसले पर सवाल उठाया. गौरतलब हो कि मृदुल उस वक्त घर के कप्तान थे. उन्होंने अभिषेक-अशनूर को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होने से बचाया था. इसका हर्जाना बाकी घरवालों को भुगतना पड़ा.

सलमान ने मृदुल से पूछा कि वो बिग बॉस से इस पूरे मामले में क्या उम्मीद कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अभिषेक-अशनूर का नॉमिनेशन नहीं चाहते थे. इसके बाद, सलमान को कहते हुए सुना जाता है कि घर में हर चीज का की कीमत चुकानी पड़ती है. उन्हें ऐसा लगा कि मृदुल एक सही फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया. उन्होंने दोबारा साबित किया कि उनमें सही-गलत की समझ नहीं है.

Advertisement

सलमान ने अंत में मृदुल से कहा, 'दूसरों के पाप गिनाने से हमारे पाप कम नहीं हो जाते. अगर ये शो आप जीत भी जाते हैं, तो इसे आपके नाम से याद नहीं किया जाएगा.' इस पूरी बातचीत के दौरान मृदुल का रिएक्शन काफी अलग था. ऐसा लग रहा था कि वो सलमान की बात से सहमत नहीं हैं. अब देखना होगा कि 'वीकेंड का वार' में सलमान और किस-किसकी क्लास लेंगे.

---- समाप्त ----