scorecardresearch
 

Feedback

BB19: 'फायर मोड' में दिखे सलमान खान, 'वीकेंड का वार' में घरवालों की जमकर लगाई क्लास

इस 'वीकेंड का वार' होस्ट सलमान खान लगभग सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लेते नजर आएंगे. तान्या मित्तल और नीलम गिरी के बाद वो मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को अपने खराब गेम प्लान को लेकर फटकारेंगे.

Advertisement
X
'वीकेंड का वार' में सलमान ने लगाई क्लास (Photo: Instagram @beingsalmankhan)
'वीकेंड का वार' में सलमान ने लगाई क्लास (Photo: Instagram @beingsalmankhan)

इस हफ्ते बिग बॉस हाउस में काफी कुछ घटा. घर में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की लापरवाही के कारण लगभग सभी घरवाले घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए. हर कोई दोनों से नाराज हुआ. लेकिन मृदुल ने घर का कप्तान होने के बावजूद, इसमें अभिषेक-अशनूर को सपोर्ट किया. जिसपर अब होस्ट सलमान खान ने बात की है. उन्होंने तीनों कंटेस्टेंट्स को फटकारा है.

अभिषेक-अशनूर को सलमान ने लगाई फटकार

दरअसल, अभिषेक और अशनूर पूल में बिना माइक फुसफुसाकर बातें कर रहे थे. इस दौरान बिग बॉस ने दोनों को कई बार चेतावनी दी. लेकिन अभिषेक और अशनूर ने उनकी एक नहीं सुनी. उलटा, अभिषेक ने बिग बॉस को पलटकर जवाब दिया कि अब उनकी बात हो चुकी है. दोनों की गलती की सजा बाकी घरवालों को भुगतनी पड़ी. मृदुल, अभिषेक और अशनूर के अलावा सभी घरवाले नॉमिनेट हुए. 

सम्बंधित ख़बरें

'Bigg Boss 19'
'हाथी जैसी-डायनासोर', अशनूर के वजन पर बोलीं तान्या, सलमान ने फटकारा 
'Bigg Boss 19' producer talks about casting contestants on the show.
कैसे BB के लिए चुने जाते हैं कंटेस्टेंट्स, क्या शो होता है स्क्रिप्टेड? मेकर्स ने बताया 
Amitabh Battle of Galwan
Battle of Galwan के डायरेक्टर के पोस्ट से फैंस कंफ्यूज! 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: Salman Khan करते हैं पक्षपात? प्रोड्यूसर बोले... 
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar
तीखे तेवर-शांत मिजाज, बिग बॉस 19 के असली मास्टरमाइंड हैं गौरव खन्ना? 

अब 'वीकेंड का वार' का प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान अभिषेक और अशनूर को अपनी गलती के लिए फटकार रहे हैं. उन्होंने दोनों से कहा कि बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद, वो नियम का उल्लंघन करते रहे. फिर उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि अब उनकी बात फाइनली हो चुकी है. ऐसे में अब पूरा देश जानना चाहता है कि अभिषेक और अशनूर क्या बातें कर रहे थे. अभिषेक ने सफाई देते हुए कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे. 

Advertisement

लेकिन सलमान ने उनकी एक नहीं सुनी. वो एक्टर की क्लास लगाते हुए बोले, 'हां हां, आपका रिएक्शन था कि मैं ऐसा ही हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है. अगर ये आपकी ताकत है तो कमजोरी क्या होगी? आज आप दोनों की वजह से कोई घर से चला जाएगा.' इस दौरान अशनूर और अभिषेक का चेहरा उतरा हुआ था. दोनों चौंकते नजर आए.

मृदुल की भी लगाई क्लास

सलमान एक नए प्रोमो में मृदुल तिवारी की भी क्लास लगाते दिखाई दिए, जिन्होंने इस पूरे मामले में अभिषेक-अशनूर के हित में फैसला लिया. सुपरस्टार ने मृदुल के इस फैसले पर सवाल उठाया. गौरतलब हो कि मृदुल उस वक्त घर के कप्तान थे. उन्होंने अभिषेक-अशनूर को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होने से बचाया था. इसका हर्जाना बाकी घरवालों को भुगतना पड़ा.

सलमान ने मृदुल से पूछा कि वो बिग बॉस से इस पूरे मामले में क्या उम्मीद कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अभिषेक-अशनूर का नॉमिनेशन नहीं चाहते थे. इसके बाद, सलमान को कहते हुए सुना जाता है कि घर में हर चीज का की कीमत चुकानी पड़ती है. उन्हें ऐसा लगा कि मृदुल एक सही फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया. उन्होंने दोबारा साबित किया कि उनमें सही-गलत की समझ नहीं है. 

Advertisement

सलमान ने अंत में मृदुल से कहा, 'दूसरों के पाप गिनाने से हमारे पाप कम नहीं हो जाते. अगर ये शो आप जीत भी जाते हैं, तो इसे आपके नाम से याद नहीं किया जाएगा.' इस पूरी बातचीत के दौरान मृदुल का रिएक्शन काफी अलग था. ऐसा लग रहा था कि वो सलमान की बात से सहमत नहीं हैं. अब देखना होगा कि 'वीकेंड का वार' में सलमान और किस-किसकी क्लास लेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement