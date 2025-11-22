अमाल मलिक पर गुस्से से चिल्लाए सलमान खान, दी धमकी, बोले- मैं यहां पर होता तो...

Bigg Boss 19: इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक की सलमान खान ने जमकर फटकार लगाई. अमाल की बदतमीजियों से तंग आकर सलमान ने अमाल को शो से बाहर करने तक की धमकी दे डाली. सलमान की डांट सुन अमाल के चेहरे की रंगत उड़ गई. बाकी घरवाले भी सहमे हुए दिखाई दिए. आखिर मामला क्या है? आइए जानते हैं...

अमाल पर भड़के सलमान

दरअसल, पिछले हफ्ते गौरव खन्ना के कैप्टन बनने पर अमाल ने बिग बॉस को बहुत खरी-खोटी सुनाई थी. अमाल ने बिग बॉस को बायस्ड कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें शो में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं. अमाल की बदतमीजियों को जब पिछले हफ्ते रोहित शेट्टी ने कॉल आउट किया था तो अमाल उन्हीं के सामने चिल्लाने लगे थे. अमाल का ये बिहेवियर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था. इसी बिहेवियर को लेकर अब सलमान ने अमाल की क्लास लगाई है.

अमाल पर भड़कते हुए सलमान बोले- अमाल आपका बर्ताव काफी अपमान करने वाला था. अमाल कभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों से भिड़ता नहीं है. बस पीठ पीछे उनकी बुराई करता है. गौरव, प्रणित या फरहाना को कभी फेस नहीं किया.

सलमान की बात पर अमाल बोले- ऐसा हो ही नहीं सकता है. अमाल की इस हरकत से सलमान और ज्यादा भड़क गए. दबंग खान बोले- सुनना है सुनो...नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूं. कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके दोस्त शहबाज की वजह से.

शहबाज को सलमान ने दिखाया आईना

सलमान फिर शहबाज से बोले- आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अमाल को लेकर आप कितने पजेसिव हो. जब से आप इस घर में आए हैं, सिर्फ एक चमचा बनकर रह गए हो. आप लोगों ने जो हंगामा किया था कि बिग बॉस अनफेयर हैं. अगर मैं यहां पर होता तो मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और ऑप्शन भी नहीं देता.

सलमान की फटकार सुन शहबाज काफी सहमे दिखाई दिए. बाकी घरवालों की भी बोलती बंद हो गई. बिग बॉस हाउस में एक दम सन्नाटा छा गया.

प्रोमो वीडियो सामने आने के बाद फैंस अमाल के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि आखिरी हफ्ते में अमाल को फटकार कर उनका गेम डाउन करने की मेकर्स या सलमान को जरूरत नहीं थी. बिग बॉस की बात करें तो शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है. देखते हैं कि टॉप 5 में कौन जगह बना पाता है.

