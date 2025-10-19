scorecardresearch
 

'30 साल पहले...', मुश्किल दिन याद कर इमोशनल हुए सलमान खान, छलका दर्द, बोले- जितना सहा...

इस हफ्ते वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए टफ रहा. वहीं, अमाल मलिक को समझाते हुए सलमान खान को भी अपने मुश्किल दिन याद आ गए. सलमान ने बताया कि एक वक्त पर दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी. हर कोई ये सब हैंडल नहीं कर सकता.

सलमान खान का छलका दर्द (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
Bigg Boss 19: दिवाली के मौके पर बिग बॉस में कई बम-पटाखे फूटे. सलमान ने कई घरवालों की क्लास लगाई. लेकिन सबसे ज्यादा फटकार अमाल मलिक की पड़ी. अमाल को समझाते हुए सलमान को अपना भी अतीत याद आ गया. दबंग खान ने बताया कि एक समय पर उनपर भी कई बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसका भुगतान उन्हें अभी तक करना पड़ रहा है. 

सलमान खान का छलका दर्द

अमाल को समझाते हुए सलमान ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उनसे कहा कि दुनिया सिर्फ आपके रिएक्शन्स को याद रखती है. अपना खुद का उदाहरण देते हुए सलमान ने अमाल से कहा कि जो बातें और जो चीजें उन्होंने कभी की भी नहीं थीं, उन्हें अभी तक उन चीजों के लिए जज किया जाता है. 

अपना दर्द बताते हुए दबंग खान ने अमाल से कहा- कोई कुछ भी बोले, मत करो रिएक्ट. सुष्मिता सेन ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी कि दुनिया आपके रिएक्शन्स पर आपको जज करती है. दुनिया आपके रिएक्शन को याद करती है और ये सब जिंदगीभर चलता रहेगा. मुझे पता है वो जो 30-30 साल पहले की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें उनका मैं अभी तक भुगतान कर रहा हूं. तुम्हें लगता है कि तुम ये सब हैंडल कर सकते हो? अमाल ये बहुत ही शातिर दुनिया है. 

Advertisement

सलमान ने क्या कहा?

सलमान ने आगे कहा- जो चीज मैंने नहीं भी की है, वो भी बिल फाड़े गए हैं मुझपर और आज तक झेल रहा हूं. क्या आपमें उतनी मेंटल स्ट्रेंथ है कि लोग कुछ भी बोलें और फिर भी आप रिएक्ट न करें. चैरिटी दो तो दिखावा लगे, इज्जत करो तो वो लोगों के लिए दिखावा है. इसी ने किया होगा...उसी ने किया होगा....क्या आप ये सब हैंडल कर सकते हैं?

सलमान यहीं तक नहीं रुके. उन्होंने अमाल को आगे समझाते हुए कहा- आपको जो चीजें बताई जा रही हैं ये बहुत छोटी बातें हैं. मैंने और संजू (संजय दत्त) ने जिन चीजों को सामना किया है, आप उन्हें कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे. पूरी दुनिया जब आपके खिलाफ हो जाती है, लेकिन सिर झुकाकर हर किसी की हर बात सुनना और ऐसी सिचुएशन में दिन-रात काम करना आसान नहीं होता. 

सलमान का दर्द सुन सेट पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया. अंत में सलमान ने अमाल को उनकी जुबान और गंदी भाषा पर कंट्रोल करने की सलाह दी. मगर सलमान की ये बातें अमाल को कितनी समझ आईं और कितनी नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा. 

अमाल ने आखिर ऐसा क्या किया?

बता दें कि हाल ही के एपिसोड में फरहाना भट्ट संग लड़ाई के दौरान अमाल ने उनके खाने की प्लेट फेंक दी थी. अमाल ने फरहाना और उनकी मां को बी ग्रेड औरत कहा था. इसके अलावा भी उन्होंने फरहाना और उनकी मां के लिए भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसके बाद अमाल को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया. 

---- समाप्त ----
