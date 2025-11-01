'हाथी जैसी...डायनासोर', 21 साल की अशनूर के वजन का तान्या ने उड़ाया मजाक, सलमान ने सरेआम लगाई क्लास

बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है. शो हर गुजरते दिन के साथ काफी इंटेंस होता जा रहा है. घरवाले एक दूसरे के पीठ-पीछे खूब प्लानिंग-प्लॉटिंग कर रहे हैं. मगर पिछले हफ्ते तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने अपनी हदें पार करते हुए अशनूर को बॉडीशेम किया था. अशनूर पर भद्दे कमेंट करने पर सलमान ने तान्या और नीलम को जमकर फटकार लगाई.

तान्या-नीलम की सलमान ने लगाई क्लास

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. वीडियो में सलमान ने तान्या और नीलम को लताड़ते हुए कहा- तान्या और नीलम आप दोनों ने मिलकर कितने सारे वर्ड्स बोले हैं अशनूर के बारे में...और ऐसे वर्ड्स जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं.

सलमान ने आगे उनसे पूछा- बताइए क्या राय है कि आपकी अशनूर के बारे में? इसपर नीलम बोलीं- अच्छी लग रही है. तान्या ने कहा- बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है. सलमान ने फिर नीलम को फटकारते हुए कहा- आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है. अब क्यों नहीं बोल रही हो? तान्या आपने अशनूर के लिए कहा- हाथी जैसी...डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली. ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया?

इमोशनल हुईं अशनूर कौर

अपने बारे में ये सब सुनकर अशनूर शॉक्ड नजर आईं. अशनूर ने तान्या से कहा कि उन्हें ये सब बोलने पर शर्म आनी चाहिए. नेशनल टीवी पर अपने वजन का यूं मजाक उड़ता देख अशनूर इमोशनल होती भी दिखीं. वहीं, दूसरी ओर कुनिका सदानंद को दादी अम्मा बोलने और उन्हें ऐज शेम करने पर सलमान ने अभिषेक बजाज को भी लताड़ा.

अशनूर को मिला फैंस का सपोर्ट

21 साल की अशनूर को इमोशनल होता देख फैंस उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. फैंस अशनूर को स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह दे रहे हैं. कई टीवी स्टार्स ने भी अशनूर के सपोर्ट में पोस्ट शेयर किए हैं. तान्या और नीलम अपनी इस हरकत की वजह से लोगों के निशाने पर हैं. प्रोमो वीडियो देख फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि सलमान और किस-किस घरवाले की क्लास लगाएंगे? आप भी देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का वीकेंड का वार.

