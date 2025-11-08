'बाहर जा सकती हो...', सलमान खान ने फरहाना को बीच शो से निकाला? बोले- मैं शर्मिंदा...

Bigg Boss 19: इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड काफी धुआंधार होने वाला है. शो में इस बार सलमान खान का दबंग अंदाज दिखने वाला है. सलमान घर की तीन हसीनाओं को जमकर फटकारते दिखेंगे. सलमान ने सबके सामने तान्या मित्तल को एक्सपोज किया. टीवी इंडस्ट्री पर भद्दे कमेंट करने पर फरहाना की भी क्लास लगाई. आइए जानते हैं सलमान ने किसे क्या कहा?

और पढ़ें

गुस्से में नजर आए सलमान

वीकेंड का वार एपिसोड का पहला प्रोमो सामने आ चुका है. शो में ईधर की बातें उधर करने पर सलमान खान ने भोजपुरी हसीना नीलम गिरी को खूब लताड़ लगाई. सलमान ने कहा- नीलम का करियर है ब्रेकिंग न्यूज...इधर की बातें उधर करती हैं. किसने शुरू किया था नीलम बचाओं आंदोलन? अब शुरू करना है नीलम से बचो आंदोलन.

सलमान ने तान्या को किया एक्सपोज

सलमान खान ने तान्या मित्तल का गेम प्लान भी घरवालों के सामने एक्सपोज किया कि किस तरह वो अमाल मलिक को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहती थीं, मगर वो प्लान उनका कामयाब नहीं हो पाया. सलमान ने तान्या से कहा- तान्या, अमाल को नॉमिनेट करने का आपका प्लान फेल हो गया, क्योंकि बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन दिया ही नहीं था. इतना बिल्डअप दिया गया है कि मैं सबके सामने अमाल को भइया बोलूंगी. आप उसे जलाना चाह रही थीं. उकसाना चाह रही थीं. सलमान ने आगे तान्या से कहा- किसी को फर्क नहीं पड़ा. अब भइया से सइयां तो जा नहीं सकते. अगर ये आपका गेम प्लान है तो क्या गेम प्लान है.

Advertisement

वहीं, दूसरी ओर 21 साल की अशनूर कौर को नेशनल टीवी पर बॉडीशेम करने पर भी तान्या को पिछले हफ्ते डांट सुननी पड़ी थी. लेकिन फिर भी तान्या ने अशनूर से माफी नहीं मांगी. तान्या के इस रवैये को भी सलमान खान ने कॉल आउट किया. सलमान की फटकार सुन तान्या के चेहरे की रंगत उड़ती दिखी. वो काफी खामोशी से डांट सुनती रहीं. सलमान के खुलासे से अमाल भी हैरान दिखे.

सलमान ने फरहाना को निकाला घर से बाहर?

फरहाना भट्ट भी सलमान की फटकार से बच नहीं पाईं. टीवी इंडस्ट्री पर भद्दे कमेंट करने पर सलमान ने फरहाना को खूब लताड़ा. दबंग खान ने फरहाना से शो से बाहर जाने तक को कह दिया. सलमान ने गुस्से में फरहाना से कहा- आप क्या बोलती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहतीं. यहां कर क्या रही हैं आप? लोग ये शो देख रहे हैं मेरी वजह से. मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से लोग आपको जान रहे हैं. ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है. आप यहां से जा सकती हैं. सलमान ने मेकर्स से गेट खोलने को भी कहा. अब फरहाना घर से बाहर जाती हैं या नहीं, ये एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा.

प्रोमो देख हर किसी के होश उड़ गए हैं. फैंस दो हिस्सो में बंट गए हैं. तान्या को डांटने पर कुछ लोग सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अमाल मलिक को आगे बढ़ाने के लिए सलमान ने तान्या को विलेन बनाया है. वैसे आपको क्या लगता है?

---- समाप्त ----