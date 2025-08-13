scorecardresearch
 

Feedback

आवारा कुत्तों के हक में बोलीं रुपाली गांगुली, यूजर ने लगाया बीफ खाने का आरोप, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

एक यूजर ने रुपाली गांगुली पर आरोप लगाया कि वो खुद को चिकन, बीफ खाती हैं. फिर क्यों आवारा कुत्तों के हक में आवाज उठा रही हैं? शख्स ने लिखा- आप आवारा कुत्तों की वकालत नहीं कर सकतीं. क्योंकि आप चिकन, मटन, बीफ, मछली जैसी चीजें खाती हैं. इसका जवाब देते हुए रुपाली ने खुद को शाकाहारी बताया.

Advertisement
X
SC कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं रुपाली गांगुली (Photo: Instagram @rupaliganguly)
SC कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं रुपाली गांगुली (Photo: Instagram @rupaliganguly)

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया है, जिसमें दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में डालने का आदेश दिया गया है. रुपाली की तरह जाह्नवी कपूर, रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर, जॉन अब्राहम, वरुण धवन समेत कई लोग कोर्ट के फैसले से निराश हैं. रुपाली का यूं आवारा कुत्तों के खिलाफ आवाज उठाना कई को नागवार गुजरा है. 

रुपाली को यूजर ने किया ट्रोल
एक यूजर ने X पर रुपाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वो खुद को चिकन, बीफ खाती हैं. फिर क्यों आवारा कुत्तों के हक में आवाज उठा रही हैं? शख्स ने लिखा- आप आवारा कुत्तों की वकालत नहीं कर सकतीं. क्योंकि आप चिकन, मटन, बीफ, मछली जैसी चीजें खाती हैं. जानवरों से प्यार करने की बात हर जानवर के लिए लागू होती है. आप आवारा कुत्तों के लिए नहीं बोल सकतीं, जब आपके खुद के घर में इसकी एलीट ब्रीड मौजूद हो. जो लोग आवारा कुत्तों की बात करते हैं, उन्हें रोजाना शेल्टर होम जाकर कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए. 

''उनकी अच्छी देखभाल करें, आप चाहें तो वहां रह सकते हैं कोई आपको नहीं रोकेगा. वरना तो आप पैसे इकट्ठे करके उनके लिए शेल्टर होम बनवा सकते हो. 10 आवारा कुत्तों को गोद लो और दूसरों से भी ऐसा करने को कह सकते हो. उन परिवारों से मिलो जिनके करीबी की रेबीज की वजह से मौत हुई है. रोजाना खबरें देखों. मालूम पड़ेगा कैसे बिना किसी वजह के लगातार कुत्ते काट रहे हैं. या कम से कम इतना कर सकते हैं कि जब तक आपके खुद के परिवार का कोई रेबीज से पीड़ित न हो जाए, इसका इंतजार करें. उस वक्त शायद आप चिल्लाएंगे नहीं.''

Advertisement

रुपाली गांगुली ने तोड़ी चुप्पी
शख्स को रुपाली ने जवाब देकर अपना पक्ष सामने रखा. वो लिखती हैं-  मैं बेघर जानवरों को रोजाना खाना खिलाती हूं. जिस भी जानवर को मैं खिलाती हूं उनका टीकाकरण और नसबंदी हो चुकी है. केवल अपने शहर में ही नहीं, मैं देशभर के एनिमल शेल्टर और गौशालाओं की मदद करती हूं. मैं गर्व से खुद को शाकाहारी कह सकती हूं. मैं बेघर जानवरों को सपोर्ट करती हूं.

सम्बंधित ख़बरें

Rupali Ganguly, Smriti Irani
'अनुपमा' से क्यों अलग है 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', ये हैं बड़ी वजहें 
Rupali Ganguly, Rajan Shahi, Anupamaa serial
'अनुपमा' के सेट पर लगी थी भीषण आग, प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया कैसा है हाल  
anupama
जलकर खाक हुआ Anupama का स्टूडियो 
Rupali Gnaguly and Jyoti Malhotra
Rupali का फूटा Youtuber पर गुस्सा, जासूसी का है आरोप! 
Gaurav Khanna,Rupali Ganguly,Sudhanshu Pandey
रुपाली गांगुली की वजह से कई एक्टर्स ने छोड़ा 'अनुपमा' शो? प्रोड्यूसर बोले- फेम की कीमत... 

''मेरे घर में एक भी एलीट ब्रीड (महंगी नस्ल) का कुत्ता नहीं है, बल्कि 4 इंडी (देसी) कुत्ते हैं. मेरा बच्चा बचपन से ही इन आवारा जानवरों के साथ रहा है. मेरे बेटे को ना जानते हुए भी उस जानवर ने उसकी मदद की है. वो प्यार और दया को समझते हैं. जो शायद हम इंसान समझना भूल गए हैं. ये धरती सभी की है.''

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement