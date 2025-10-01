scorecardresearch
 

Feedback

शिल्पा शिंदे ने क्यों छोड़ा 'भाबीजी घर पर हैं'? मनमोहन तिवारी ने किया खुलासा, बोले- सिस्टम हिल गया...

शिल्पा शिंदे के 'भाबी जी घर पर हैं' शो छोड़ने की खबर सभी के लिए शॉकिंग थी और इस घटना ने शो की लोकप्रियता को प्रभावित किया था. शो में मनमोहन तिवारी का रोल निभाने वाले रोहिताश्व गौड़ ने पूरी कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि आखिर शिल्पा ने शो क्यों छोड़ा था.

Advertisement
X
भाबी जी घर पर हैं कंट्रोवर्सी पर बोले रोहिताश्व गौड़ (PHOTO: Screengrab)
भाबी जी घर पर हैं कंट्रोवर्सी पर बोले रोहिताश्व गौड़ (PHOTO: Screengrab)

'भाबी जी घर पर हैं' टेलीविजन का पॉपुलर शो है. शो को लेकर कई विवाद भी सामने आते रहते हैं. एक विवाद शिल्पा शिंदे को लेकर भी हुआ था.  शिल्पा ने शो में अंगूरी भाबी का किरदार निभाया था. उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, लेकिन उनके अचानक शो छोड़ने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया था. आज तक लोग ये नहीं जान पाए कि आखिर एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर शो क्यों छोड़ा. 'भाबीजी घर पर हैं' में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने वाले रोहिताश्व गौड़ ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. 

शिल्पा शिंदे पर बोले रोहिताश्व गौड़
रोहिताश्व गौड़ से पूछा गया कि क्या जब शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ा था, तो सिस्टम हिल गया था? सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- बहुत बड़ा सिस्टम हिल गया था. ऐसा लग रहा था कि शो बंद हो जाएगा. उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी कि दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही थीं. उस समय स्मृति ईरानी के लेवल का क्रेज था. उन्होंने शो छोड़ा तो हम लोग हिल गए थे. लग रहा था प्रभु एक ओर राज योग दे रहा है. दूसरी तरफ चीजें खींच रहा है. मैं बहुत अपसेट हो गया था. 

सलमान-प्रेम चोपड़ा ने की थी तारीफ 
रोहिताश्व कहते हैं कि शिल्पा ने उस समय 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ा जब फिल्म स्टार्स तक शो की तारीफ कर रहे थे. उन्होंने कहा कि फिल्म एक्टर फोन करते थे. सलमान खान, जॉनी लिवर, प्रेम चोपड़ा और अनिल धवन ने आसिफ शेख को फोन करके शो की तारीफ की थी. भाबी जी सीरियल में भाभी जी शो छोड़ दें, तो क्या रह गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Shubhangi Atre, Shilpa Shinde
शिल्पा को कॉपी करके निभाया 'अंगूरी भाभी' का रोल, शुभांगी अत्रे बोलीं- नहीं किया ऐसा...  
मनोज संतोषी, शिल्पा शिंदे
2 महीने अस्पताल में रहकर श‍िल्पा श‍िंदे ने की राइटर संतोषी की सेवा, मौत पर फूट फूटकर रोईं  
Bhabhi ji ghar par hain writer passes away
अस्पताल की लापरवाही से गई 'भाबीजी घर पर हैं' शो के राइटर की जान, शिल्पा शिंदे का आरोप 
Shilpa Shinde
क्या शिल्पा शिंदे को बस TRP के लिए बुलाते हैं मेकर्स? 
एक्ट्रेस का शॉकिंग खुलासा, ऑडिशन के नाम पर सेक्सुअल असॉल्ट 
Advertisement

शिल्पा ने क्यों छोड़ा था शो
आगे उन्होंने कहा कि उस समय जो गंदगी फैली. वो अलग था. वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास चली गईं कि मेरे साथ अनन्याय हुआ. जमाने भर का वो जो फैला ना उससे मन और खट्टा हो गया. रोहिताश्व ने शिल्पा के शो छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि प्रोड्यूसर और उनके बीच तनातनी हुई थी डेट्स को लेकर. शायद उनको कोई और प्रोजेक्ट भी करना था. वो शो के साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी करना चाह रही थीं, लेकिन वो संभव नहीं था. क्योंकि भाबी जी चल रहा था और महीने में 22 दिन शूट करना है. तो ऐसे में कोई कैसे उन्हें दूसरा शो करने देगा.

रोहिताश्व ने कहा कि शिल्पा ने भनक भी नहीं लगने दी कि वो शो छोड़ रही हैं और अगले दिन पता चला कि उन्होंने शो छोड़ दिया. ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement