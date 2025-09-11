scorecardresearch
 

Feedback

'राइज एंड फॉल' ने बिग बॉस को दी टक्कर, कंटेस्टेंट्स का दिखा दम, ट्रेंड हुए पवन सिंह

'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट ने दर्शकों को इंप्रेस किया है. पवन सिंह जैसे बड़े स्टार के शामिल होने से शो की लोकप्रियता बढ़ी है, जबकि बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट्स की कमजोर कास्टिंग के कारण फैंस निराश हैं. सोशल मीडिया पर 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं.

Advertisement
X
पवन सिंह के शो से पिछड़ा बिग बॉस 19 (Photo: Instagram @singhpawan999/jiohotstarreality)
पवन सिंह के शो से पिछड़ा बिग बॉस 19 (Photo: Instagram @singhpawan999/jiohotstarreality)

देश के टॉप रियलिटी शोज में शुमार बिग बॉस के लिए एक वक्त फैंस क्रेजी रहते थे. शो के बंद होने पर फैंस मातम मनाते थे और शुरू होने पर दीवाली. लेकिन अब वो दौर नहीं रहा. ना ही बिग बॉस में वो बात रही. ना ही शो की ऑडियंस में वैसी दीवानगी.

बैक टू बैक कई सीजन्स से सलमान खान का शो बोरियत परोस रहा है. सीजन 19 में हाल और बुरा है. इस सीजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके कंटेस्टेंट्स. जो शो को एंटरटेनिंग कम बोर ज्यादा बना रहे हैं. दूसरी तरफ, बिग बॉस के फीके पड़े बज को टक्कर देने ब्रैंड न्यू शो आया है. इसे शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. नाम है 'राइज एंड फॉल'.

'राइज एंड फॉल' को मिला बूस्ट
ये रियलिटी शो अपने पहले ही सीजन में छा गया है. यहां कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. जो कि रूलर और वर्कर्स हैं. एक ग्रुप आलीशान पेंटहाउस में रूल करेगा, वहीं दूसरे लोग बेसमेंट में मजदूरी करेंगे. यूनीक कॉन्सेप्ट का ये शो इसके दमदार कंटेस्टेंट्स की वजह से सलमान खान के शो बिग बॉस को टक्कर दे रहा है. 'राइज एंड फॉल' का प्लस पॉइंट है इसके लिए की गई कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग. मेकर्स ने सिर्फ इंफ्लुएंसर्स और उनकी मिलियन फॉलोइंग पर ही फोकस नहीं किया है, बल्कि ऐसे लोगों को शो में लिया है जो बेधड़क अपनी बात रखते हों.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

सम्बंधित ख़बरें

Bigg Boss 19 weekend ka vaar highlights
बिग बॉस 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान, किन दो एक्टर्स ने ली जगह? 
Bigg Boss 19 weekend ka vaar highlights
बिग बॉस के सेट पर जब होते हैं सलमान खान, नहीं आती लाइव ऑडियंस, 24/7 काम करती है टीम 
सलमान खान-पंकज त्रिपाठी-केके मेनन (Photo: Instagram @kaykaymenon02/pankajtripathi/colorstv)
आर्या, क्रिमिनल जस्टिस से बिग बॉस तक...जियो हॉटस्टार पर हिट ये शोज, खूब होंगे एंटरटेन 
Bigg Boss 19
Kunickaa के ताने सुन फूट-फूटकर रोईं Tanya, भड़के Gaurav 
अशनीर ग्रोवर-सलमान खान (Photo: Instagram @colorstv)
सलमान से लिया पंगा, अब विवाद को भूले अशनीर, दबंग खान संग करेंगे काम?  

बिग बॉस ने फिर दोहराई वही गलती
जो बिग बॉस जैसा रियलिटी शो नहीं कर पाया वो 'राइज एंड फॉल' ने किया. इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार पवन सिंह को लाया गया. ये उनका पहला रियलिटी शो है. पवन सिंह की वजह से 'राइज एंड फॉल' को लेकर इंटरनेट पर बज बना हुआ है. वो शो को मजेदार कंटेंट दे रहे हैं. अर्जुन बिजलानी, टीवी का वो चेहरा हैं जिन्हें सालों से बिग बॉस के लिए अप्रोच किया जा रहा है. लेकिन एक्टर ने सलमान के शो को ठुकराकर 'राइज एंज फॉल' में आकर खुद को चैलेंज किया.

धनश्री वर्मा, अनाया बांगड़, आकृति नेगी, अरबाज पटेल... शो के मजबूत खिलाड़ियों में एक हैं. सोशल मीडिया पर ये खिलाड़ी ट्रेंड हो रहे हैं. ये सभी रियलिटी शो की टीआरपी में चार चांद लगा रहे हैं. हैरत की बात है कि ये सभी नाम बिग बॉस 19 के लिए भी सर्कुलेट हो रहे थे. लेकिन किसी ने सलमान के शो को नहीं चुना और 'राइज एंड फॉल' में अपनी एंट्री लॉक की.

बीबी फैंस हुए निराश
सोचिए क्या गर्दा उड़ता अगर ये दमदार कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 19 में आए होते. कई सालों से बीबी लवर्स कंटेस्टेंट्स के सलेक्शन चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं. इस बार शो में कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना को छोड़कर कोई बड़ा नाम नहीं है. सभी उभरते हुए इंफ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स को शो में लिया हुआ है. बिग बॉस 19 को थोड़ी बहुत जो लाइमलाइट मिल रही है वो तान्या मित्तल की वजह से है. वरना तो बाकी सीजन्स की तरह बिग बॉस 19 भी फ्लॉप नजर आ रहा है. बाकी आने वाले महीनों में शो का क्या रुख होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अभी शुरुआत के 3 हफ्तों में बिग बॉस ने फैंस को निराश ही किया है.
  
आप बिग बॉस और 'राइज एंड फॉल' में से किस शो को ज्यादा पसंद कर रहे हैं?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement