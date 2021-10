लोकप्र‍िय सीर‍ियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरव‍िंद त्रिवेदी का निधन हो गया है. वे 82 साल के थे. खबर है कि अरव‍िंद त्रिवेदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछली रात हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया. एक्टर की मौत की पुष्ट‍ि उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने की है. अरव‍िंद के निधन पर उनके साथ काम कर चुके स्टार्स ने शोक जताया है.

सुनील लहरी ने अरव‍िंद त्रिवेदी की दो तस्वीरें साझा कर ट्वीट किया- 'बहुत दुखद समाचार है कि हमारे सबके प्यारे अरव‍िंद भाई (रामायण के रावण) अब हमारे बीच नहीं रहे. भगवान उनकी आत्मा को शांती दे...मेरे पास शब्द नहीं हैं, मैंने एक पिता समान शख्स को खो दिया है, मेरे मार्गदर्शक, शुभचिंतक और सज्जन व्यक्त‍ि.' दीप‍िका चिखल‍िया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर लिखा- 'उनके पर‍िवार के प्रति मेरी संवेदनाएं...एक बहुत शानदार इंसान थे..'

Bahut dukhad Samachar hai ki Hamare Sabke Pyare Arvind bhai (Ravan of Ramayan) Ab Hamare bich Nahin Rahe😥 Bhagwan Unki Atma ko Shanti De...I am speechless I lost father figure, my guide, well wisher & gentleman ... 🙏😥 pic.twitter.com/RtB1SgGNMh