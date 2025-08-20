scorecardresearch
 

लॉ की पढ़ाई छोड़ 'बींदणी' बनीं गौरी, आकाश जग्गा संग बनी जोड़ी, टीवी की दुनिया में चलेगा जादू?

12 अगस्त से 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी', सन नियो टीवी चैनल पर शुरू हो गया है. इस बीच आजतक ने घेवर का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस  गौरी शेलगांवकर और कुंदन का किरदार निभा रहे आकाश जग्गा से एक्सक्लूसिव बातचीत की. आइए बताएं दोनों ने अपने किरदारों, करियर और शो के बारे में क्या कहा. 

टीवी शो 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में आकाश आकाश जग्गा और गौरी शेलगांवकर (Photo: Aajtak)
टीवी शो 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' में आकाश आकाश जग्गा और गौरी शेलगांवकर (Photo: Aajtak)

टीवी पर एक नया शो कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है. इस शो का नाम है 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी'. ये कहानी है घेवर की, जो अपने हाथ में एक छोटा बच्चा लिये लंबी जिंदगी बिताने निकल पड़ी है. राजस्थान की घेवर के छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही उसके भाई का कर्ज भी है, जिसे उसे चुकाना होगा. इस बीच उसे बचाने के लिए आता है कुंदन, जो खुद प्यार में धोखा खाए हुए है, लेकिन औरतों की इज्जत पर आई आंच के खिलाफ लड़ता है. बड़ी हवेली का छोटा कुंवर, कुंदन, घेवर को अपनी बींदणी बना लेता है. मगर उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है. कैसे हवेली और कुंदन के दिल में जगह बनाएगी बींदणी, यही शो में देखने वाली बात है.

गौरी और आकाश, आपने प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी शो को क्यों चुना? 

आकाश - मैंने 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' शो को इसलिए चुना, क्योंकि इससे मेरा जुड़ाव तुरंत हो गया था. ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इसमें कई अनजाने टर्न्स भी हैं, और इसकी कहानी में गहराई है. मुझे लगा कि ये कुछ फ्रेश करने का करने का मौका है, कुछ ऐसा जो बतौर एक्टर मुझे चैलेंज करता है, साथ ही मेरी जड़ों से जुड़ा हुआ भी है.

गौरी - बींदणी शो की जो कहानी है, राजस्थानी संस्कृति, बैकग्राउंड और प्रथाओं की जो बात वो शो करता है, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रेरणादायक है. ऐसी कहानी इस प्रथा के बारे में इससे पहले कभी टेलीविजन पर नहीं आई और काफी एंटरटेनिंग तरीके से इस शो में दर्शाई गई है. इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी किरदारों को बढ़िया तरीके से लिखा गया है. 

अपने घेवर और कुंदन के किरदारों के बारे में बताइए.

आकाश - मेरा किरदार ताकत और सेंसिटिविटी दोनों रखता है. वो अपने संस्कारों से गहराई से जुड़ा हुआ है. उसे अपने राजपूत विरासत पर बहुत गर्व है. लेकिन जब वो अपने रिश्तों को संभालता है तो उसकी इमोशनल साइड भी सामने आती है. ये एक लेयर वाला रोल है, जिसके जरिये मैं पर्दे पर इंटेंसिटी और संयम दोनों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूं.

गौरी - अगर मैं अपने किरदार की बात करूं तो मेरे किरदार का नाम है घेवर. जैसे घेवर मिठाई होती है, ये भी बहुत स्वीट है, दयालु है, जमीन से जुड़ी हुई है. मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सब हमारा शो देखें और उसमें आपको पता चले कि कहानी किस बारे में है और किरदार कैसे हैं. मैं बस इतना कहूंगी कि ये बहुत स्वीट और समझदार लड़की है. कैसे वो एक ताकतवर महिला बनती है, वो आप इस शो में देखेंगे.

गौरी, आप इंडस्ट्री में काफी नई हैं. अभी तक आपने एक शो किया है. आपको इस शो से क्या उम्मीद है? कैसे आपके टीवी करियर की शुरुआत कैसे हुई? आपकी जर्नी और आगे के प्लान के बारे में कुछ बताइए.

गौरी - हां, बिल्कुल. मैं इंडस्ट्री में नई आई हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो डेब्यू मुझे मिला, वो ही काफी शानदार था. उसपर जो रिस्पॉन्स है... आज भी मेरे कमेंट्स पर लोग मुझे आराधना के नाम से बुलाते हैं. ये दिखाता है कि वो किरदार कितना लोगों के दिमाग में है. मुझे लगता है कि उसे मात देना नामुमकिन है. लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा नया शो और भी अच्छा करे. जैसे आराधना की छाप सबके मन में है, वैसे इस शो की भी छाप सबके मन में हो. मैं खुश हूं और खुद को सौभाग्यशाली समझती हूं कि मुझे इतना अच्छा डेब्यू मिला और आराधना के खत्म होने के ठीक बाद मैंने अपना नया शो भी शुरू कर दिया है. तो मुझे लगता है कि मैं काफी सौभाग्यशाली हूं.

आपको एक्ट्रेस बनने की प्रेरणा कैसे मिली?

गौरी - मुझे एक्टर बनने की प्रेरणा कहां से मिली, मैं कहूंगी कि मैंने कभी ये फैसला किया ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूं. मैं पढ़ाई बहुत कर रही थी. शुरुआत में मैं अपने लॉ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगी थी. वो एग्जाम पास करके मुझे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला था. उसके बाद मैं कथक करती थी तो मुझे एक्टिंग करने में थोड़ी दिलचस्पी तो थी. मैंने अपने कथक डांस से जुड़ा एक ऑडिशन दिया था, उसके जरिये मुझे अपना पहला शो मिल गया. ये बहुत लंबी कहानी है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब मैं एक्टर बनी, जब मुझे अपना पहला शो मिला तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने मुझे एक्टर बने रहने के लिए, इस इंडस्ट्री में रहने के लिए प्रेरित किया. मुझे इस क्राफ्ट से प्यार है. मुझे एक्टिंग से प्यार है और ये मुझे मैं जैसी हूं, वैसा रहने के लिए प्रेरित करता है.

आकाश, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट काफी हैपनिंग है. आपको घूमने का काफी शौक है? अभी तक की आपकी बेस्ट ट्रिप कौन-सी थी?

आकाश- जी हां, ट्रैवल ऐसी चीज है जो मुझे रिफ्रेश और प्रेरित रखती है. मेरी अभी तक की बेस्ट ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ पहाड़ों में थी, जिसपर मैं हाल ही में गया था. हम तुंगनाथ गए थे, जो भगवान शिव का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है. ये शांतिभरा और खूबसूरत वादियों के बीच था. इसने मुझे बहुत क्लैरिटी दी. मुझे वो जगहें पसंद हैं, जो मुझे जिंदगी की भागदौड़ से दूर ले जाती हैं और उस पल में जीने का मौका देती है.

अंत में, आप दोनों को अपने शो से क्या उम्मीद है?

आकाश - मैं उम्मीद करता हूं कि ये शो लोगों के दिलों से जुड़ेगा. मैं चाहता हूं कि दर्शक इन किरदारों में अपने आप को देखें और इनके सफर से खुद को जुड़ा पाएं. पर्सनल रूप से मैं उम्मीच करता हूं कि ये किरदार मुझे बतौर एक्टर पुश करेगा और दर्शकों पर मेरी छाप छोड़ेगा.

गौरी - उम्मीद मेरी यही है कि दर्शकों ने जितना प्यार मेरे पिछले शो को दे रही थी, मेरे किरदार को प्यार दे रही थी उतना ही प्यार इस किरदार और इस शो को भी दे.

