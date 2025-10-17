scorecardresearch
 

Feedback

अविका गौर की शादी ने दी बंपर TRP, कलर्स का नबंर 1 शो बना 'पति पत्नी और पंगा', पिछड़ा बिग बॉस

'पति पत्नी और पंगा' बार्क रेटिंग में टॉप 10 में जगह बनाकर कलर्स टीवी का नंबर 1 शो बन गया है. अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के शुभविवाह एपिसोड ने दर्शकों का दिल जीता. हिना खान और अविका ने शो की सफलता पर खुशी जताई और क्रिएटिव टीम की मेहनत को सराहा है.

Advertisement
X
अविका की शादी ने बढ़ाई शो की टीआरपी (Photo: Instagram @avikagor)
अविका की शादी ने बढ़ाई शो की टीआरपी (Photo: Instagram @avikagor)

कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा को बंपर टीआरपी मिली है. बार्क की 40वें हफ्ते की रेटिंग में शो ने धमाल मचाया है. इसने टॉप 10 शो में अपनी जगह बनाई है. अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के शुभविवाह एपिसोड की वजह से कपल रियलिटी शो कलर्स का नंबर 1 शो बन गया है. उनकी शादी का ये जश्न हिट हो गया है.

हिना ने जताई खुशी
पति पत्नी और पंगा के कलर्स का नंबर 1 शो बनने से हिना खान भी खुश हैं. वो कपल शो में पति रॉकी जायसवाल संग दिखती हैं. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट में लिखा- कलर्स टीवी पर नंबर 1 शो, इंडिया का नंबर 1 नॉन फिक्शन शो, और क्या ही चाहिए. आभारी हूं. हर किसी को बधाई. क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम को खासतौर पर बधाई हो क्योंकि शो को इस पायदान पर पहुंचाने में उनकी बहुत मेहनत लगी है.

''हर दिन उन्होंने जी जान से काम किया है. हम तो एक दिन आते हैं शूट करके चले जाते हैं. आमतौर पर क्रेडिट भी सारा एक्टर्स को ही मिलता है. ऐसे ही ये सिस्टम काम करता है. लेकिन सच कहूं तो उनका स्ट्रगल रियल स्ट्रगल है. कैमरे के पीछे काम करने वाले हर शख्स को मेरा सलाम है. हम सभी के साथ इतने धैर्य के साथ काम करने के लिए शुक्रिया.''

Advertisement
हिना खान की पोस्ट
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

सम्बंधित ख़बरें

Rocky Hina
पत्नी Hina Khan संग फोटो शेयर कर बोले Rocky, बोले... 
Rocky jaiswal, hina khan birthday,
38 साल की हुईं हिना खान, पति रॉकी ने दिखाई बीते लम्हों की झलक, बोले- जब तुम्हें पाया... 
Pawan Singh,Hina Khan
हिना खान के नखरों से परेशान हुई सास, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का छलका दर्द 
Hina Khan and Rocky Jaiswal at Pati Patni And Panga Set
पत्नी Hina Khan के स्टारडम का फायदा उठा रहे Rocky?  
Ashnoor Kaur In Bigg Boss 19
21 की उम्र में करोड़ों की मालकिन है हसीना, सलमान खान के शो पर उड़ाएगी गर्दा? 

अविका की पोस्ट
कलर्स की लाडली अविका गौर ने भी पोस्ट लिखा है. वो लिखती हैं- टीआरपी और व्यूज केवल नंबर नहीं होते. उनकी वजह से हम जान पाते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है. इस शो पर शादी करना सोच समझकर लिया गया फैसला था. हम चाहते थे आप सब इस जश्न का हिस्सा बनो. इन नंबर्स से पता चलता है आप जश्न में हमारे साथ जुड़े रहे. अविका ने पोस्ट में क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन टीम और कलर्स का शुक्रिया अदा किया. 

अविका गौर की पोस्ट

पति पत्नी और पंगा से पिछड़ा बिग बॉस
पति पत्नी और पंगा का हिट होना इसलिए भी अहम है क्योंकि इन दिनों रियलिटी शोज को टीआरपी में बड़ा जंप नहीं मिल रहा है. ऐसे में कपल शो को ऑडियंस का यूं प्यार मिलना ट्रीट से कम नहीं है. बिग बॉस 19 को पति पत्नी और पंगा ने टीआरपी में पछाड़ा है. सलमान खान का शो 12वीं रैंक पर काबिज है.


कौन सा शो किस नंबर पर?
टीआरपी में टॉप पर हमेशा की तरह अनुपमा है. दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तीसरे पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, चौथे नंबर पर उड़ने की आशा, पांचवें पर तुम से तुम तक, छठे पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सातवें पर वसुधा, नौवे पर गंगा माई की बिटियां और दसवें पायदान पर पति पत्नी और पंगा बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement