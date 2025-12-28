'बिग बॉस' में अचानक घटा एक्ट्रेस का वजन, सर्जरी के बाद हुईं 'बॉडी शेम', बोलीं- किसी के लुक्स...

'बिग बॉस' एक ऐसा शो हैं, जहां कंटेस्टेंट्स को लिमिटेड चीजों में अपना गुजारा करना पड़ता है. घरवालों को कभी-कभी पूरा राशन भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका वजन भी घटता है. ऐसे कई कंटेस्टेंट्स हमने देखे हैं, जिनका वजन शो के बाद काफी कम हुआ. उनमें से 'उदारियां' फेम एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी भी हैं, जिन्हें अपने घटते हुए वजन से काफी तकलीफ हुई.

और पढ़ें

प्रियंका चौधरी का क्यों घटा वजन?

प्रियंका इन दिनों एकता कपूर के शो 'नागिन' सीजन 7 में नजर आ रही हैं. उन्हें एक लंबे समय के बाद कैमरा के सामने देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने 'बिग बॉस' सीजन 16 के बाद पहला टीवी शो किया है. प्रियंका ने न्यूज 18 से कहा कि उन्हें सलमान के शो के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उनका वजन काफी कम हो गया.

इसके बाद जब उनकी सर्जरी हुई, तो उन्हें भूख कम लगने लगी और वो और भी ज्यादा पतली होने लगीं. प्रियंका का कहना है कि इस दौरान उन्होंने बॉडी शेमिंग का दर्द झेला है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा. बिग बॉस में मैं बहुत पतली हो गई थी. और पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ. उसके बाद पूरे साल दवाइयां चलती रहीं. उन दवाइयों की वजह से मेरी भूख ही खत्म हो गई थी, इसलिए मेरा लगातार वजन घटता चला गया.

Advertisement

'उस टाइम जब मैं वजन कम कर रही था, तो लोग मुझे कहते रहते थे कि कुछ खाया करो. और मैं मन ही मन सोचती थी कि अरे भाई, तुम्हें पता भी है मैं किस चीज से गुजर रही हूं? इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि किसी के लुक्स या वजन पर कभी कमेंट मत करो. अगर तारीफ नहीं कर सकते, तो चुप रहो, कुछ बोलो ही मत.'

बता दें कि प्रियंका ने 'बिग बॉस 16' के बाद और 'नागिन 7' से पहले 'दस जून की रात' नाम की एक मिनी सीरीज में काम किया था, जिसे एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था. इसमें वो तुषार कपूर के साथ नजर आई थीं. हालांकि इस सीरीज को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई. अब प्रियंका 'नागिन' जैसे हिट शो में आई हैं. देखते हैं कि क्या वो इससे चमक पाएंगी या नहीं.

---- समाप्त ----