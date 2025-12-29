नागिन शो में हुई 'ड्रैगन' की एंट्री, 'गुड्डन' का दिखेगा खूंखार अवतार, इस हसीना को मिला रोल

एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन के 7वें सीजन का धमाकेदार आगाज हुआ. प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा मालवीय और नमिक पॉल स्टारर शो का प्रीमियर एपिसोड लोगों को पसंद आया है. शो के VFX, कास्टिंग और स्टार्स की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इस बार नागिन भारत को सबसे बड़ी तबाही से बचाएगी.

पड़ोसी मुल्क से आए कुछ घुसपैठियों ने बड़ी साजिश रची है. वो प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो भारत को दहला देगा. देश को इस बर्बादी से बचाने के लिए अनंत कुल की सर्वश्रेष्ठ नागिन अनंता (प्रियंका) ने जन्म लिया है. 25 साल का होने पर उसे अपनी शक्तियों का एहसास होगा. अनंता कैसे आतंकवाद से लड़कर अपने देश को बचाएगी, शो में देखने को मिलेगा.

नागिन 7 में होगी कनिका की एंट्री?

पड़ोसी देश से आए इन घुसपैठियों ने नागिन से लड़ने की अपनी तैयारी पूरी कर रखी है. उन्होंने शक्तिशाली ड्रैगन को तैयार किया है, जो नागिन का खात्मा करेगा. अटकलें हैं शो में ड्रैगन का रोल कनिका मान प्ले करेंगी. टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कनिका से नागिन 7 को लेकर बातचीत चल रही है. उनका किरदार निगेटिव होगा.

वो इच्छाधारी ड्रैगन बनेंगी. जो कि आर्यमन यानी लीड हीरो नमिक पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड होंगी. सुपरनैचुरल शो में कनिका की कास्टिंग पर अभी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. मेकर्स का मानना है कनिका की कास्टिंग शो में नयापन और इंटेंसिटी लेकर आएगी. क्योंकि कनिका कितनी वर्सेटाइल हैं. ये सब जानते हैं.

टीवी का पॉपुलर चेहरा हैं कनिका

कनिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार शो 'चांद जलने लगा' में देखा गया था. उन्हें टीवी शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' से फेम मिला. कनिका ने 'बढ़ो बहू' शो से टीवी डेब्यू किया था. सीरियल में उनका कैमियो रोल था. हरियाणा में जन्मीं कनिका ने बतौर मॉडल करियर शुरू किया था. वो कई पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में दिखी हैं. 2017 में फिल्म रॉकी मेंटल से उन्होंने पंजाबी फिल्म डेब्यू किया था. फिर 2018 में वो कन्नड़ मूवी बृहस्पति में दिखीं. उनकी इन मूवीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कनिका को बड़ा ब्रेकथ्रू टीवी शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' से मिला.

इस शो से वो घर-घर की पहचान बनीं. टीवी पर आने के बाद भी कनिका फिल्मों में एक्टिव हैं. उन्होंने 2022 में खतरों के खिलाड़ी 12 में पार्टिसिपेट किया और फाइनलिस्ट रहीं. कनिका ने वेब शो रुहानियत में अर्जुन बिजलानी संग काम किया. दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने पसंद किया.

