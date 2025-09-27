scorecardresearch
 

Feedback

Entertainment क्वीन बनीं मनीषा रानी, अशनीर के शो में होगी एंट्री, पूरी करेंगी पवन सिंह की कमी?

बिहार की मनीषा रानी ने टिकटॉक से शुरुआत कर बिग बॉस ओटीटी 2 से अपनी पहचान बनाई. अब मनीषा बैक टू बैक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं.

Advertisement
X
रियलिटी शो में धमाल मचाएंगी मनीषा रानी (PHOTO: Instagram @manisharani002, @singhpawan999)
रियलिटी शो में धमाल मचाएंगी मनीषा रानी (PHOTO: Instagram @manisharani002, @singhpawan999)

कहते हैं कई लोग अच्छा भाग्य लिखाकर लाते हैं और कुछ अपनी किस्मत खुद लिखते हैं. बिहार की मनीषा रानी ने भी अपनी किस्मत खुद लिखी है. टिकटॉक से सफर शुरू करने वाली मनीषा आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं. मनीषा जिस भी शो पर जाती हैं, एंटरनेटमेंट की 100 प्रतिशत गारंटी देती हैं. खबर है कि अब मनीषा, अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रही हैं. मनीषा का नाम सुनकर ही शो के फैन्स एक्साइटेड हो गए हैं. 

अशनीर के शो पर होगी मनीषा की एंट्री?
राइज एंड फॉल से पवन सिंह आउट हुए, तो मनीषा रानी इन होने जा रही हैं. ऐसी चर्चा है कि मनीषा शो पर बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेंगी. मनीषा को पवन सिंह की जगह शो पर लाया जा रहा है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इसका हिंट भी दिया है.  

बिग बॉस से बनी किस्मत
मनीषा रानी को असली पहचान बिग बॉस ओटीटी 2 से मिली. शो पर मनीषा ने अपने चुलबुले और देसी अंदाज से फैन्स का दिल जीत लिया था. हालांकि, इस दौरान उन्हें ढेर सारी आलोचना भी झेलना पड़ी. कई लोगों का मानना था कि वो शहनाज गिल को कॉपी कर रही हैं. पूजा भट्ट ने उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि तुम कभी हीरोइन नहीं बन सकतीं. कई बार उन्हें शो के होस्ट सलमान खान से डांट भी सुनने को मिली. 

सम्बंधित ख़बरें

manisha rani bikini photos
'देसी गर्ल' से 'मॉर्डन डीवा' बनीं बिहार की मनीषा रानी, बिकिनी में दिए किलर पोज, अदाओं पर फिदा फैंस 
Manisha Rani को नहीं मिल पा रहा प्यार, बोलीं... 
Sanjay Kapoor, Karisma Kapoor, Vicky Jain
Film wrap: संजय कपूर के अंतिम संस्कार में दुख से टूटे बच्चे, शो के दौरान प्रेग्नेंट हुई हीरोइन, हैरान हुए विक्की जैन 
Manisha Rani
Film wrap: बिहार की मनीषा रानी ने खरीदा 4 करोड़ का घर, बेटी की क्यूटनेस पर फिदा केएल राहुल 
Manisha Rani
Manisha Rani ने मुंबई में खरीदा करोड़ों का घर! 
Advertisement

लेकिन शो खत्म होते ही मनीषा रानी ने अपनी लोकप्रियता से लोगों की कही हुई बातों को झूठा साबित किया. बिग बॉस के बाद वो झलक दिखला जा और हाले दिल जैसे शो का हिस्सा बनीं. कई रियलिटी शोज पर उन्हें बतौर गेस्ट भी बुलाया गया. मनीषा यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी करती हैं. 

एंटरटेनमेंट की है गारंटी
टेलीविजन हो, ओटीटी हो या फिर सोशल मीडिया, बिग बॉस के बाद हर जगह मनीषा रानी का चुलबुला अंदाज देखने को मिलता है. मनीषा आज भी बिल्कुल वैसी हैं, जैसी बिग बॉस पर थीं. फराह खान और सलमान जैसे सितारे उनकी मेहनत की तारीफ कर चुके हैं. आज के वक्त में शो कोई भी हो, अगर उसमें मनीषा रानी हैं, तो वो आपको बोर नहीं होने देंगी. 

मनीषा की यही मेहनत है, जो वो दिन-ब-दिन सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं. कभी छोटे से घर में रहने वाली हीरोइन ने बिहार और मुंबई में अपना घर बना लिया है. वो महंगी कार से घूमती हैं. फैन्स और सेलेब्स का अटेंशन मिलता है. बाकी अब इंतजार है, तो उन्हें राइज एंड फॉल में देखने का. देखना होगा कि उनके आने से शो किस मुकाम पर पहुंचता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement