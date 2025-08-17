scorecardresearch
 

Why should we hire you? बिल गेट्स ने दिए जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए खास टिप्स

बिल गेट्स ने 2020 में स्टीफन करी के यूट्यूब शो State of Inspiration में मॉक जॉब इंटरव्यू में रोल-प्ले किया था. उन्होंने क्लासिक सवालों पर ईमानदार और स्मार्ट जवाब दिए. गेट्स ने कोडिंग पैशन, टीमवर्क और सीखने की इच्छा पर जोर दिया, जबकि सैलरी पर स्टॉक ऑप्शन्स को तरजीह दी. यह बातचीत युवाओं के लिए इंटरव्यू टिप्स का अहम उदाहरण बनी.

बिल गेट्स ने दिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए खास टिप्स (Photo: AFP)
बिल गेट्स ने दिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए खास टिप्स (Photo: AFP)

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स को शायद ही कभी किसी जॉब इंटरव्यू का सामना करना पड़ा हो, लेकिन साल 2020 में NBA स्टार स्टीफन करी के यूट्यूब शो State of Inspiration में उन्होंने एक यूथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में रोल-प्ले किया था. इस दौरान गेट्स ने मानो कॉलेज ड्रॉपआउट होकर माइक्रोसॉफ्ट में पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया हो.

करी ने गेट्स से क्लासिक इंटरव्यू सवाल पूछे- “Why should we hire you?” और “What are your salary expectations?” मॉक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने हर सवाल का जवाब सरल और सीधा दिया, जिससे जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे युवाओं को उपयोगी टिप्स मिले.

सबसे बड़ा सवाल: Why should we hire you?

बिल गेट्स ने इस सवाल का जवाब अपने पैशन और कोडिंग स्किल्स पर फोकस करते हुए दिया. उन्होंने कहा, “आप मेरे लिखे कोड देख सकते हैं. मैंने क्लासेस से कहीं आगे जाकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए हैं. समय के साथ बेहतर हुआ हूं. मैं टीमवर्क में विश्वास करता हूं, भले ही कभी-कभी कोड पर सख्त टिप्पणी कर दूं, लेकिन मुझे बड़े गोल्स और भविष्य की सोच पसंद है. सॉफ्टवेयर कूल है और मैं इसमें शामिल रहना चाहता हूं.”

बिल गेट्स जवाब में यह भी बताते हैं कि उनका टैलेंट सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक ही सीमित नहीं है. वह आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छा काम कर सकता हूं. मैं उनके कोड की थोड़ी तीखी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर, मुझे एक टीम में रहना पसंद है. मुझे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पसंद हैं. मुझे यह सोचना पसंद है कि हम भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं."

यह जवाब यह दर्शाता है कि कंपनियां केवल टैलेंट ही नहीं, बल्कि एक जॉब सीकर में टीमवर्क और उनमें फ्यूचर के लिए तैयारी भी देखती हैं.

Strengths और Weaknesses पर सवाल

बिल गेट्स ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह सेल्स और मार्केटिंग में नेचुरल नहीं हैं और प्रोडक्ट क्रिएशन और डेफिनिशन पर ज्यादा फोकस करना पसंद करते हैं. उनकी यह ईमानदारी इंटरव्यू में पॉज़िटिव दिखी, क्योंकि इससे उनकी असली ताकत सामने आई.

Salary Expectation का ट्रिक

मॉक इंटरव्यू में सैलरी के सवाल पर बिल गेट्स ने संतुलित जवाब दिया. उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि ऑप्शन पैकेज अच्छा हो. मैं रिस्क लेने को तैयार हूं और कंपनी का भविष्य उज्ज्वल मानता हूं. इसलिए मुझे कैश से ज्यादा स्टॉक ऑप्शन्स चाहिए. बाकी कंपनियां ज्यादा पे कर रही हैं, लेकिन आप मुझे फेयर ट्रीट करें.”

बिल गेट्स के जवाब से दो बातें जाहिर हुईं: कंपनी के भविष्य में विश्वास और समझदारी से बातचीत करने की क्षमता. स्टॉक ऑप्शंस पर ध्यान केंद्रित करके, उन्होंने खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो कंपनी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है. यह जवाब दिखाता है कि गेट्स कंपनी के साथ लंबे समय तक बढ़ने को तैयार थे और स्मार्ट नेगोशिएशन करना जानते थे.

जॉब सीकर्स के लिए संदेश

मॉक इंटरव्यू में स्टीफन करी ने बातचीत का निचोड़ बताते हुए कहा कि बिल गेट्स के जवाब दिखाते हैं - कन्फिडेंस, पैशन और सीखने की इच्छा सबसे अहम है. आज के इंटरव्यू में सिर्फ स्किल्स ही नहीं, बल्कि टीमवर्क, ईमानदारी और स्मार्ट नेगोशिएशन भी मायने रखते हैं.

