TRP में टॉप पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', तारक मेहता को पछाड़ा, किस नंबर पर पहुंचीं अनुपमा?

29 जुलाई का दिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैन्स के लिए खास था. हो भी क्यों न, आखिर शो पूरे 25 साल बाद पर्दे पर वापस जो लौटा है. शो ने आते ही धूम मचा दी है. एकता कपूर ने इस बार की कास्ट में बहुत चुनिंदा पुराने एक्टर्स को रखा है. वरना लगभग कास्ट नई ही नजर आ रही है. शो का लुक एंड फील काफी अमेजिंग नजर आता है.

'क्योंकि सास...' की टीआरपी में आया उछाल

शो को शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है. ऑडियन्स के बीच ये अपनी जगह बना पाने में पूरी तरह से कामयाब भी हुआ है. और इसी के साथ शो की टीआरपी भी अब सामने आ चुकी है. एकता के इस शो ने टीआरपी चार्ट में टॉप किया है. पहले एपिसोड को जहां 2.5 टीआरपी म‍िली थी. वहीं एक हफ्ते बाद भी शो को प्यार मिल रहा है. चार्ट में नंबर 1 पोजीशन बनाते हुए 2.3 टीआरपी रेटिंग म‍िली है. BARC के डाटा के मुताब‍िक 'क्योंकि सास...' और 'अनुपमा' के बीच बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन टॉप पोजीशन पर बने रहना बड़ी बात है. 'अनुपमा' को भी टीआरपी रेट‍िंंग 2.3 मिली है.

देखा जाए तो बीते पांच सालों में ये इकलौता शो रहा है, जिसने लॉन्च के साथ ही इतनी तगड़ी टीआरपी अपने नाम की है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 2.1 टीआरपी मिली थी. वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को 2 टीआरपी मिली थी.

Advertisement

स्मृति ईरानी ने कही ये बात

कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ संग बातचीत में शो की टीआरपी पर खुलकर बात की थी. उनका कहना था कि वो पूरी तरह से इस नंबर पर विश्वास नहीं कर रही हैं. पिछले 25 सालों बाद क्योंकि शो आया है तो इसने एक स्टैंडर्ड तो सेट किया है. 25 साल पहले शो की टीआरपी 31 गई थी जो सबसे ज्यादा थी. यहां तक कि अमिताभ बच्चन का शो 'केबीसी' भी हमारे शो ने पीछे छोड़ दिया था. लेकिन शोज की टीआरपी आज के समय में काफी ज्यादा गिर गई है. सिंगल डिजिट में आ जाए वही बहुत होता है.

बता दें कि एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को फैन्स ने दिल खोलकर वेलकम किया था. कुछ का कहना था कि शो की कास्ट बिल्कुल नहीं बदली है. कई कह रहे थे कि एकता कपूर, एक बार फिर परिवारों को साथ ले आई हैं. शो के बहाने ही सही, परिवार के लोग साथ बैठकर टीवी तो देख रहे हैं. कई ने तुलसी और मिहीर की केमिस्ट्री पसंद की. कुछ की यादें ताजा हुईं.

अगर आप भी इस शो को देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार और स्टार प्लस पर आप इसे सोमवार से रविवार रात साढ़े 10 बजे देख सकते हैं.

---- समाप्त ----