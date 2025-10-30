scorecardresearch
 

बंद नहीं होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आनेवाला है बड़ा लीप, शो का हिस्सा होगीं स्मृति ईरानी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के बंद होने की अफवाहों पर ताला लगा दिया गया है. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शो अभी बंद नहीं होगा, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें लीप लाया जाएगा. मालूम हो कि एकता कपूर ने प्रीमियर के वक्त कहा था कि वो फिलहाल 200 एपिसोड्स ही शूट करेंगे. अगर सीरियल हिट होता है तो शो को आगे बढ़ाया जाएगा.

बंद होने वाला है क्योंकि... 2? (Photo: ITG)
स्टार प्लस का मशहूर डेली सोप ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर अपनी नई कहानी के साथ लौट आया है. दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट्स से भरा यह शो फिर से अपना जादू चला रहा है, जिससे दर्शक हर एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं. शो को शुरू हुए महज तीन महीने ही हुए हैं लेकिन अभी से शो लीप लाने की तैयारी की जा रही है. 

बंद नहीं होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2?

ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये इस बात का संकेत है कि शो को आगे बढ़ाया जा रहा है? हाल ही में खबर आई थी कि क्योंकि 2 को पहले की तरह दर्शकों के बीच पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही हैं इस वजह से इसे बंद किया जा रहा है. हालांकि अब शो के बंद होने की अफवाहों के बीच, प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि, “क्योंकि सास भी कभी बहू थी आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प कहानी पर काम करने जा रहा है. शो में जल्द ही लीप आ सकता है और स्मृति ईरानी अब भी इसका हिस्सा हैं.”

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह सीजन सिर्फ एक विरासत को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं, मूल्यों और कहानियों को एक बार फिर सलाम है, जिन्होंने इसे एक समय में सांस्कृतिक पहचान बना दिया था. कहानी में लीप के जरिए शो को अभी और चलाया जाएगा. आने वाली एपिसोड्स में स्मृति और भी दमदार तरीके से फैंस का मनोरंजन करती दिखेंगी. 

अनुपमा से मिली कड़ी टक्कर

हाल ही में शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की भी झलक दिखाई गई थी. इस गेस्ट अपीयरेंस ने फैंस के बीच खूब बज क्रिएट किया था. तुलसी की वीडियो कॉल पर बिल गेट्स से बातचीत एक दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी थी. वहीं लगातार शो को टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर बने शो अनुपमा से भी कम्पेयर किया जाता है. लेकिन जहां क्योंकि...2 अभी स्ट्रगल कर रहा है वहीं दर्शकों के बीच अनुपमा लगातार अपनी बादशाहत कायम किए हुए है.

ऐसे में देखना तो दिलचस्प होगा कि शो में आने वाला ये लीप इसे कैसे और खास बनाता है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखिए हर रात 10:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर.

