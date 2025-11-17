scorecardresearch
 

21 साल की अशनूर कौर को बहू बनाएंगी कुनिका? बेटे के सामने रखा रिश्ता, घरवाले हुए हैरान

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक की शुरुआत हो चुकी है. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें कुनिका सदानंद के बेटे अयान की घर में एंट्री होती है. कुनिका ने नेशनल टीवी पर बताया कि वो बेटे के लिए अशनूर जैसी दुल्हन चाहती हैं.

बेटे को देख रोने लगीं कुनिका सदानंद (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 अंतिम पड़ाव पर है. फिनाले में चंद दिन ही बचे हैं. करीबन 3 महीने शो में अपनों से दूर रहने के बाद अब घरवालों को परिवार से मिलने का मौका मिलेगा. अपकमिंग एपिसोड में फैमिली वीक की शुरुआत होती दिखेगी. शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कुनिका सदानंद के बेटे अयान की घर में एंट्री हुई है. 

फैमिली वीक में कुनिका के बेटे की एंट्री

इतने दिनों के बाद बेटे को देखकर कुनिका इमोशनल हो गईं. वो अयान के गले लगकर रोने लगीं. मां-बेटे के रीयूनियन ने घरवालों की आंखों को भी नम किया. फैंस भी उनका बॉन्ड देखकर इमोशनल फील कर रहे हैं. प्रोमो में देखा जा सकता है कि अयान की एंट्री ने कैसे घर का माहौल चेंज कर दिया. उन्होंने खूब कॉमेडी की. घरवालों को हंसाने में अयान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. इस बीच कुनिका ने अशनूर को लेकर बड़ी बात कही. जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

अशनूर को बहू बनाएंगी कुनिका?

कुनिका ने कहा- वो 21 साल की है और तुम 26 साल के. तो बहू बनाने के चक्कर में थी. ये सुनकर सब जोर से हंस पड़ते हैं. गौरव खन्ना ने कहा- इन्होंने (कुनिका) घर की सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था. बस इतना कहा कि अशनूर अच्छी है. अयान ने घरवालों को बताया कि वो सब स्टार हैं. उन्होंने शहबाज बदेशा को उनकी पॉपुलैरिटी का आलम बताते हुए कहा कि वो इतने फेमस हो गए हैं कि अब ऑटो में नहीं घूम पाएंगे. इस पर फिरकी लेते हुए गौरव खन्ना बोले- अब पैदल घूमना पड़ेगा. शहबाज ने कुनिका की तारीफ की. उन्होंने मस्ती में अयान से कहा कि आपकी मां बहुत अच्छी है वो अंडरटेकर जैसी दिखती हैं.

बिग बॉस फैनक्लब के मुताबिक, शो में अशनूर कौर के पिता ने आकर तान्या मित्तल को घेरा. बेटी को नेशनल टीवी पर बॉडीशेम करने के लिए वो तान्या पर बरसे. अशनूर के पिता की ये बातें सुनकर तान्या इमोशनल हो जाती हैं. वो रोने लगती हैं. तब फरहाना तान्या को दिलासा देती हैं. फैमिली वीक में घरवालों के आने से हंगामा और एंटरटेनमेंट फुलऑन होने वाला है.
 

