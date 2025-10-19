KBC में बतौर होस्ट किसने मारी एंट्री, अमिताभ बच्चन ने धक्के मारकर भगाया, हैरान रह गई ऑडियन्स

कौन बनेगा करोड़पति को सालों से मेगास्टार अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह किसी और ने ले ली. ये बात तो खुद बिग बी को नागवार गुजरी. अपनी पोजिशन पर वो किसी और को खड़ा देख सह नहीं पाए. अमिताभ भागकर आए और पीछे से धक्का मारकर उसे हटा दिया. लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे और वो शख्स था कौन, आइये आपको बताते हैं.

अमिताभ को किसने किया आउट?

डिटेल्स रिवील करने से पहले आपको ये बता दें कि, केबीसी का आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है. क्योंकि इसमें सुनील ग्रोवर जो एंट्री लेने वाले हैं. एक्टर-कॉमेडियन सुनील ही वो शख्स हैं जो बतौर होस्ट अमिताभ बच्चन की जगह लेते दिखाई देंगे.

इसका प्रोमो सामने आया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को हाई लेवल पर पहुंचा दिया है. प्रोमो में सुनील हू-ब-हू अमिताभ बच्चन जैसा गेटअप लिए दिखाई दिए. हल्के सफेद बाल, फ्रेंच दाढ़ी, नीले रंग का सूट और चश्मा पहने सुनील ने शो को शुरू किया और सभी का अभिवादन किया. हालांकि वो ज्यादा देर तक ये होस्टिंग कर नहीं पाए, क्योंकि पीछे अमिताभ बच्चन भागकर आए और उन्हें धक्का देकर वहां से साइड कर दिया.

इसके अलावा एक और प्रोमो सामने आया जहां सुनील अमिताभ को ही सामने हॉटसीट पर बैठाकर बात करते दिखाई दिए. ऑडियन्स में से एक शख्स जब सामने से उठकर जाने लगा तो सुनील ने अमिताभ स्टाइल में हड़काकर उसे वापस भी बैठा दिया. ये देख खुद बिग बी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए.

धरम पाजी बनकर कृष्णा ने किया लोटपोट

वैसे आने वाले इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में ना सिर्फ सुनील बल्कि कृष्णा अभिषेक भी अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते दिखाई देंगे. एक प्रोमो में कृष्णा धर्मेंद्र बने नजर आए. उन्होंने आते ही अमिताभ तक को नकली बता दिया और कहा कि इस सेट पर बहुत से नकली आर्टिस्ट घूम रहे हैं.



सुनील-कृष्णा की ये जोड़ी केबीसी पर धमाल मचाने को तैयार है. फैंस बेहद एक्साइटेड हो रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स लिख रहे हैं कि अभी से कह देते हैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति का ये एपिसोड इतिहास में अब तक का सबसे मजेदार एपिसोड होने वाला है. कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि इस एपिसोड में कोई नहीं बनेगा करोड़पति. जल्दी एयर करो भाई, मजेदार है.

बता दें, कि केबीसी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी चैनल पर एयर होता है. ये एपिसोड सोमवार को दिखाया जाएगा.

