KBC में पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर, दिया एक गलत जवाब, 12.50 लाख कमाने से चूके

12 अगस्त को एयर हुए शो के दूसरे एपिसोड में उत्तर प्रदेश के बलिया से आए कंटेस्टेंट, आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, आशुतोष कुमार पांडे ने अपनी पारी खेली. उन्होंने पहले 11 सवालों के जवाब सही दिए लेकिन 12वें सवाल में वो असफल हो गए. ये सवाल उन्हें 12.5 लाख रुपये जीतने का मौका देता.

कौन बनेगा करोड़पति के दूसरे एपिसोड में क्या हुआ? (Photo: Screengrab)
टीवी के सबसे बड़े क्विज गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' यानी KBC के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है. 11 अगस्त 2025 को शुरू हुए इस शो को हर बार की तरह अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं, और अपनी सॉलिड आवाज और दमदार पर्सनैलिटी से फैंस का दिल फिर से जीत रहे हैं. अगर आप किसी वजह से अपने फेवरेट शो को नहीं देख पाए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि बीते एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ.

डिप्टी कमिश्नर ने जीती कितनी रकम?

12 अगस्त को एयर हुए शो के दूसरे एपिसोड में उत्तर प्रदेश के बलिया से आए कंटेस्टेंट, आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, आशुतोष कुमार पांडे ने अपनी पारी खेली. उन्होंने पहले 11 सवालों के जवाब सही दिए लेकिन 12वें सवाल में वो असफल हो गए. ये सवाल उन्हें 12.5 लाख रुपये जीतने का मौका देता.

सवाल था, "कौन सा पुरस्कार, जो मार्क जुकरबर्ग और सर्गेई ब्रिन जैसे टेक लीडर्स ने शुरू किया, 'साइंस का ऑस्कर' कहलाता है?"

ऑप्शन्स- (A) एडिसन पुरस्कार, (B) ब्रेकथ्रू पुरस्कार, (C) मिलेनियम पुरस्कार,(D) यूरेका पुरस्कार.

क्योंकि उनके पास कोई लाइफलाइन बाकी नहीं थी, उन्होंने रिस्क लेते हुए ऑप्शन (C) मिलेनियम चुना, जो कि गलत साबित हुआ. इसका सही जवाब ऑप्शन (B) ब्रेकथ्रू पुरस्कार है. इसके बाद आशुतोष को 5 लाख रुपये से ही संतोष करना पड़ा और इसी ईनामी राशि को वो लेकर घर गए.

मालूम हो कि ब्रेकथ्रू पुरस्कार एक सालाना दिया जाने वाला अवॉर्ड है जो साइंस की फील्ड  में सबसे बेहतर योगदान देने वाले शानदार वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है. इसकी स्थापना साल 2013 में हुई थी. इसे अक्सर "विज्ञान का ऑस्कर" कहा जाता है. इसकी शुरुआत मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन, पूर्व गूगल चीफ सर्गेई ब्रिन, जीनोमिकी कंपनी 23&Me की फाउंडर ऐनी वोजसिकी, और तकनीकी निवेशक यूरी व जूलिया मिलनर ने की थी.

पहले कंटेस्टेंट ने जीते थे 25 लाख

बता दें, कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन 17 के पहले कंटेस्टेंट, मानवप्रीत सिंह ने 25 लाख रुपये जीतने के बाद गेम छोड़ दिया. ऐसा उन्होंने उस सवाल का जवाब न जानने की वजह से किया, जिसमें पूछा गया था:

सवाल: "रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता संग्रह पुरबी किस दक्षिण अमेरिकी लेखक को समर्पित की थी?"

ऑप्शन्स: (A) गैब्रिएला मिस्ट, (B) विक्टोरिया ओकैंपो, (C) मारिया लुइसा बॉम्बाल, (D) टेरेसा दे ला पार्रा.

इसका सही जवाब है: विक्टोरिया ओकैंपो. रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता संग्रह पुरबी अर्जेंटीना की राइटर विक्टोरिया ओकैंपो को समर्पित की थी, जिनसे उनकी 1924 में बुएनोस आयर्स में मुलाकात हुई थी. मानवप्रीत सिंह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और 25 लाख रुपये लेकर घर गए. 

शो की शुरआत में भावुक हो गए थे अमिताभ

केबीसी शो की शुरुआत में अमिताभ बच्चन भी सभी का वेलकम करते हुए भावुक हो गए थे. सालों से मिल रहे फैंस के प्यार को देखते हुए वो बोले कि,''कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ एक गेम शो नहीं है, ये उम्मीदों और सपनों की एक साझा यात्रा है, जिसमें हॉट सीट पर बैठे हर प्रतिभागी के लिए लाखों लोग खुशियां मनाते हैं. मेरे लिए KBC को होस्ट करना ऐसा है, जैसे मैं अपने ही बड़े परिवार के बीच बैठा हूं, आपके प्यार और अपनापन से जुड़ा हुआ हूं."

