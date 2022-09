Jhalak Dikhhla Jaa 10 Grand Premiere: 5 साल बाद टीवी पर इन सितारों के बीच होगी डांस की टक्कर, जानिये कब-कहां देख सकते हैं शो?

Jhalak Dikhhla Jaa 10 Grand Premiere: पांच साल के लंबे इंतजार के बाद टीवी पर 'झलक दिखला जा 10' वापसी कर रहा है. सेलिब्रिटी डांस शो में इस बार टीवी के कई बड़े कलाकार हिस्सा ले रहे हैं. माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नोरा फतेही शो के जज हैं. आइये जानते हैं कि शो में कौन-कौन से सेलेब्स अपने डांस का हुनर दिखाने आ रहे हैं. इसके अलावा इसे कब और कहां देखा जा सकता है.

3 सितंबर को शो होगा टेलीकास्ट

'झलक दिखला जा 10' टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो है, जो 3 सितंबर यानी आज से शुरू होने जा रहा है. प्रोमो देखने के बाद फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि शो पर टीवी के दिग्गज कलाकार साथ दिखाई देने वाले हैं. शो के होस्ट मनीष पॉल हैं, जो अपने मजेदार अंदाज से दर्शकों को शो पर एंटरटेन करते नजर आयेंगे.

Poore 5 saal baad, jhalak ka manch jagmagaayega inn dancing stars ki chamak ke saath. Brace yourselves for the unlimited dose of dance and entertainment 💥



Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa 3rd September se Sat-Sun, Raat 8 baje, sirf #Colors par. pic.twitter.com/l6tQIe1bll